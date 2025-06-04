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Трезубец над Черным морем: французские Mirage 2000 совершили феерический полет

  • 4.06.2025, 19:59
Трезубец над Черным морем: французские Mirage 2000 совершили феерический полет

Фотофакт.

Французские истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный полет над Черным морем.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отметили в Воздушных силах, особенностью полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, который символически представлял трезубец, национальный герб Украины.

«Этот маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24», - пишут Воздушные силы.

Отмечается, что его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру.

«Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной. Для Украины этот жест имеет больше, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников», - подписано фото.

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