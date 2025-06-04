Трамп провел телефонный разговор с Путиным 15 4.06.2025, 20:07

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Президент США заявил, что этот разговор не приведет к «немедленному миру».

Президент США Дональд Трамп заявил, что только что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, их разговор продлился 1 час и 15 минут.

«Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы», — написал Трамп.

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