Путин поговорил с Папой Римским
- 4.06.2025, 21:03
Диктатор РФ снова притворился «миротворцем».
Российский диктатор Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV провели телефонный разговор. Глава Кремля жаловался на Украину и демонстрировал якобы готовность к мирному диалогу.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В Кремле отметили, что Путин «по просьбе патриарха Кирилла» передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении.
Также стороны в ходе диалога обменялись мнениями по войне России против Украины.
«Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины» - пишет Кремль.
Глава Кремля рассказал Папе о переговорах с Украиной в Стамбуле и договоренностях об обмене военнопленными и телами погибших. Диктатор добавил, что РФ якобы принимает «все возможные меры», чтобы воссоединить детей с родственниками.
Также диктатор «выразил признательность» понтифику за готовность помочь в урегулировании войны.
При этом Путин пожаловался на «диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры», в которых Россия винит Украину.