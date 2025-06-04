Путин поговорил с Папой Римским 4.06.2025, 21:03

Диктатор РФ снова притворился «миротворцем».

Российский диктатор Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV провели телефонный разговор. Глава Кремля жаловался на Украину и демонстрировал якобы готовность к мирному диалогу.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что Путин «по просьбе патриарха Кирилла» передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении.

Также стороны в ходе диалога обменялись мнениями по войне России против Украины.

«Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины» - пишет Кремль.

Глава Кремля рассказал Папе о переговорах с Украиной в Стамбуле и договоренностях об обмене военнопленными и телами погибших. Диктатор добавил, что РФ якобы принимает «все возможные меры», чтобы воссоединить детей с родственниками.

Также диктатор «выразил признательность» понтифику за готовность помочь в урегулировании войны.

При этом Путин пожаловался на «диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры», в которых Россия винит Украину.

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