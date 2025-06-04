Глава минобороны Британии об операции СБУ на аэродромах РФ: Я очень рад 4.06.2025, 21:23

Джону Хили очень понравилась спецоперация «Паутина».

Министру обороны Великобритании Джону Хили очень понравилась спецоперация Службы безопасности Украины «Паутина», во время которой атаковали аэродромы с российской стратегической авиацией в тылу РФ. Об этом он заявил 4 июня на полях заседания контактной группы «Рамштайн» в Брюсселе, его цитирует РБК-Украина.

«Я действительно очень рад за эту акцию. Мы поняли, что Украина может влиять на российское вооружение. Поэтому мы поддерживаем Украину и будем как государство поддерживать дальше, как можем», – сказал британский министр.

Хили отметил, что развязанная Россией война в Украине «окончится за столом переговоров, а не на поле боя». Для этого, по его мнению, нужно «больше давить на [Владимира] Путина», и Великобритания готова помочь, «чтобы процесс мирных переговоров имел место».

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