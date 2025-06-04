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Белоруска Шиманович пробилась в четвертьфинал турнира в Италии

  • 4.06.2025, 21:39
Белоруска Шиманович пробилась в четвертьфинал турнира в Италии

Четвертая ракетка Беларуси одолела австрийку Синью Краус.

Четвертая ракетка Беларуси Ирина Шиманович успешно выступает на турнире в итальянском Бари.

Сначала 164-й номер рейтинга добилась неожиданной победы над украинкой Ангелиной Калининой. Несмотря на снятие соперницы из-за травмы во втором сете, белоруска вела в счете 1:0.

Первую партию наша соотечественница сенсационно сумела выиграть со счетом 7:6, а во втором сете игра была прервана при счете 2:3 в пользу соперницы.

Далее на стадии 1/8 финала Ирина Шиманович одолела представительницу Австрии Синью Краус (№158 рейтинга WTA).

Общий счет противостояния – 2:1 (2:6, 6:4, 6:1).

Ирина Шиманович провалила первую партию, но в дальнейшем сумела прибавить и одолеть соперницу более высокого посева.

В четвертьфинале белоруска сыграет с победительницей пары Доминика Салкова (№239 рейтинга) – Анка Алексиа Тодони (№88 мирового посева).

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