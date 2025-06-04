«А можно узнать вообще, что происходит с ценами?» 2 4.06.2025, 22:01

2,762

Минчанка сходила в популярное заведение и вышла в смешанных чувствах.

Белоруска показала чек из популярного минского бистро «Лидо» на Комаровке, где она часто бывает. Девушку удивили цены: за набор блюд на двоих пришлось заплатить почти 44 рубля, пишет «Зеркало».

— А можно узнать вообще, что происходит с ценами? — задалась риторическим вопросом автор видео.

В заведении заказали солянку за 4 рубля с лимоном за 50 копеек, хек за 10 рублей, куриное филе за 9. Фасоль обошлась в 4 рубля, рис — в 2,97 рубля. Также на подносе были тыква, картошка и сок. В итоге за все заплатили 43,97 рубля.

— Вроде бы все по копейкам, — удивилась женщина, признавшись, что она в шоке от цен.

В комментариях большинство согласились, что цены выросли. Однако многие считают, что это нормальная ситуация для общепита, а некоторые вдобавок жаловались на качество:

«Я разочарована „Лидо“, периодически несвежее».

«Ужас. Филе 10 руб., килограмм стоит 13 руб. Наценки ресторана».

«„Лидо“ никогда не был дешевым. Там ценник всегда на уровне».

«Ем только дома, шашлык на даче. Мне все уже дорого».

«Лет пять как все испортилось в „Лидо“. Думал, все изменилось — зашел, а стало еще хуже. Солянка — это вообще помои».

«Помню „Лидо“ в первую неделю открытия… Официанты мелькают, лазанья вкусная… теперь это столовка среднего уровня».

«Холодник, картоха с салатом и две котлеты — 15 руб. Еле впихнул в себя».

«Куриное филе 9 рублей — целую курицу можно купить».

«Недавно была в „Лидо“, разочарована. Невкусно и цены атомные — 9 руб. за 100 г филе, за кг — 90 руб.».

«Везет вам, я так раз в год могу себе позволить».

«Все нормально, средняя зп по Минску растет — давно 3000+. В столице и должно быть дорого».

«Две порции, по 20 руб. нормальной еды на человека. Это дорого?»

«Дома кушайте — будет дешево».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com