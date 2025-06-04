Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн евро 4.06.2025, 22:06

Киев получит более 100 кораблей и морские дроны.

Нидерланды предоставят Украине пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, в который войдут более 100 патрульных катеров и других судов, а также более 50 морских дронов.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в Брюсселе в среду, 4 июня, пишет WNL.

Как отметили в Министерстве обороны, корабли оснащены оружием, датчиками и системами связи и могут использоваться спецподразделениями.

В материале сказано, что Нидерланды также помогают тренировать украинских морских пехотинцев и с этой целью они инвестируют 20 млн евро в учебный центр в Румынии.

Первые части пакета уже отправили в Украину. Поставка помощи будет продолжаться и в 2026 году, пишет издание.

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