Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн евро
- 4.06.2025, 22:06
Киев получит более 100 кораблей и морские дроны.
Нидерланды предоставят Украине пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, в который войдут более 100 патрульных катеров и других судов, а также более 50 морских дронов.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в Брюсселе в среду, 4 июня, пишет WNL.
Как отметили в Министерстве обороны, корабли оснащены оружием, датчиками и системами связи и могут использоваться спецподразделениями.
В материале сказано, что Нидерланды также помогают тренировать украинских морских пехотинцев и с этой целью они инвестируют 20 млн евро в учебный центр в Румынии.
Первые части пакета уже отправили в Украину. Поставка помощи будет продолжаться и в 2026 году, пишет издание.