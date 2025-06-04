Глава минобороны Украины подвел итоги «Рамштайна» 4.06.2025, 22:27

Киев получит морские пакеты помощи, сотни тысяч дронов и ПВО.

4 июня состоялось 28-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», на котором союзники объявили о новых пакетах военной помощи. Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги.

«Имеем значительные результаты – в 2025 году помощь для безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны», – написал глава оборонного ведомства.

По итогам встречи союзники Украины объявили о новых пакетах помощи и других шагах поддержки:

→ Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов – 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В целом в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины.

→ Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро, который уже утвердил Бундестаг. В него входит финансирование производства дальнобойного вооружения в Украине, передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

→ Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро, в который входят противоминный корабль, катера и морские дроны.

→ Бельгия объявила долгосрочную инициативу. Речь идет о ежегодной помощи Украине в размере 1 млрд евро к 2029 году, а также передаче противоминного корабля.

→ Норвегия выделяет $700 млн на дроны с фокусом в поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, $50 млн – в фонд NSATU Trust Fund.

→ Канада предоставляет $45 млн на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

→ Швеция выделяет 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

Предыдущее заседание в формате «Рамштайн» прошло 11 апреля. На нем объявили о рекордном объеме помощи Украине – более 21 млрд евро (около $23,85 млрд).

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