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Глава МИД Чехии: Пришло время усилить давление на РФ

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  • 4.06.2025, 22:54
Глава МИД Чехии: Пришло время усилить давление на РФ

У Запада есть для этого необходимые инструменты.

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников к усилению санкционного давления на РФ, чтобы принудить ее к миру.

Об этом Липавский написал в соцсети Х.

Дипломат отметил, что во время последних переговоров в Стамбуле Россия «повторила ультиматумы 2022 года» и отклонила предложение о безусловном прекращении огня.

«Никаких серьезных переговоров, только затягивание времени и игры. Пришло время усилить давление на Москву. Мы имеем для этого все необходимые инструменты», - заявил Липавский.

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