Глава МИД Чехии: Пришло время усилить давление на РФ 1 4.06.2025, 22:54

У Запада есть для этого необходимые инструменты.

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников к усилению санкционного давления на РФ, чтобы принудить ее к миру.

Об этом Липавский написал в соцсети Х.

Дипломат отметил, что во время последних переговоров в Стамбуле Россия «повторила ультиматумы 2022 года» и отклонила предложение о безусловном прекращении огня.

«Никаких серьезных переговоров, только затягивание времени и игры. Пришло время усилить давление на Москву. Мы имеем для этого все необходимые инструменты», - заявил Липавский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com