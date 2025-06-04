Глава МИД Чехии: Пришло время усилить давление на РФ

Глава МИД Чехии: Пришло время усилить давление на РФ1
- 4.06.2025, 22:54
У Запада есть для этого необходимые инструменты.
Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников к усилению санкционного давления на РФ, чтобы принудить ее к миру.
Об этом Липавский написал в соцсети Х.
Дипломат отметил, что во время последних переговоров в Стамбуле Россия «повторила ультиматумы 2022 года» и отклонила предложение о безусловном прекращении огня.
«Никаких серьезных переговоров, только затягивание времени и игры. Пришло время усилить давление на Москву. Мы имеем для этого все необходимые инструменты», - заявил Липавский.