Трамп репостнул статью о санкциях против РФ после разговора с Путиным 4.06.2025, 23:29

Ранее президент США сообщил, что разговор с диктатором РФ не приведет к «немедленному миру».

После того, как президент США опубликовал, удалил и снова вернул пост о своем разговоре с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, он зарепостил статью The Washington Post о том, что Конгресс может предоставить ему рычаги влияния для давления на Путина, приняв закон о новых санкциях против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Трампа в TruthSocial.

В статье WP говорится, что Путин, «очевидно, не хочет мира», поэтому его нужно заставить прекратить войну.

«Для этого Трампу нужны большие рычаги влияния. Конгресс может предоставить ему это, приняв Закон о санкциях против России, двухпартийную инициативу», - отмечается в материале.

Как пишет WP, закон может перекрыть важнейший источник финансирования Кремля, запретив операции с российскими банками в сфере энергетики. Кроме того, эта инициатива может ввести 500-процентный вторичный тариф для любой страны, покупающей уран, природный газ, нефть или нефтепродукты и нефтехимическую продукцию российского происхождения.

«Это даст Трампу возможность эффективно вытеснять продажи российских энергоресурсов с мирового рынка, что приведет к разрушению российской экономики и лишит Путина средств для продолжения агрессии против Украины», - говорится в статье.

Трамп не комментировал эту статью, кроме того он зарепостил еще несколько материалов после публикации о разговоре с Путиным.

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