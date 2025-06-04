закрыть
4 июня 2025, среда, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп репостнул статью о санкциях против РФ после разговора с Путиным

  • 4.06.2025, 23:29
Трамп репостнул статью о санкциях против РФ после разговора с Путиным

Ранее президент США сообщил, что разговор с диктатором РФ не приведет к «немедленному миру».

После того, как президент США опубликовал, удалил и снова вернул пост о своем разговоре с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, он зарепостил статью The Washington Post о том, что Конгресс может предоставить ему рычаги влияния для давления на Путина, приняв закон о новых санкциях против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Трампа в TruthSocial.

В статье WP говорится, что Путин, «очевидно, не хочет мира», поэтому его нужно заставить прекратить войну.

«Для этого Трампу нужны большие рычаги влияния. Конгресс может предоставить ему это, приняв Закон о санкциях против России, двухпартийную инициативу», - отмечается в материале.

Как пишет WP, закон может перекрыть важнейший источник финансирования Кремля, запретив операции с российскими банками в сфере энергетики. Кроме того, эта инициатива может ввести 500-процентный вторичный тариф для любой страны, покупающей уран, природный газ, нефть или нефтепродукты и нефтехимическую продукцию российского происхождения.

«Это даст Трампу возможность эффективно вытеснять продажи российских энергоресурсов с мирового рынка, что приведет к разрушению российской экономики и лишит Путина средств для продолжения агрессии против Украины», - говорится в статье.

Трамп не комментировал эту статью, кроме того он зарепостил еще несколько материалов после публикации о разговоре с Путиным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров