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Великобритания в 10 раз увеличит поставки дронов в Украину

  • 5.06.2025, 1:02
Великобритания в 10 раз увеличит поставки дронов в Украину

Лондон предоставит рекордный пакет помощи.

Великобритания инвестирует в военную поддержку Украины £350 млн (свыше $474,6 млн) и в десять раз увеличит поставки дронов. О новом пакете помощи 4 июня сообщила пресс-служба британского правительства.

Эти средства являются частью военной поддержки Украины Великобританией за нынешний год, общая сумма которой в 2025 году составит £4,5 млрд (более $6,1 млрд).

Кроме 100 тыс. дронов, что в 10 раз превышает целевой показатель прошлого года, в Британии подтвердили завершение поставки 140 тыс. артиллерийских боеприпасов и анонсировали £247 млн (около $335 млн) на подготовку Вооруженных сил Украины.

В релизе говорится, что, поскольку ВСУ продемонстрировали эффективность применения беспилотников в защите от незаконного вторжения нелегитимного президента России Владимира Путина, Великобритания удваивает инвестиции в беспилотники, передача которых уже «помогла стабилизировать части линии фронта» и «защитить жизнь украинских военных на передовой».

«Великобритания усиливает свою поддержку Украины, поставляя в этом году еще сотни тысяч беспилотников и завершая важную веху в поставках критически важных артиллерийских боеприпасов. Мы ежедневно извлекаем уроки с поля боя в Украине, которые британские компании используют для разработки передовых новых беспилотников, чтобы помочь защитить гражданское население Украины, а также укрепить собственную национальную безопасность», – заявил министр обороны Британии Джон Хили.

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал новый пакет военной помощи от Великобритании рекордным и поблагодарил за «беспрецедентную помощь, которая спасает жизнь и усиливает украинскую армию».

«Каждый дрон, каждый боеприпас – это конкретный вклад в победу, защиту наших людей и укрепление безопасности всей Европы», – отметил он.

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