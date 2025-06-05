Пророссийского блогера Шария приговорили к 15 годам тюрьмы 5.06.2025, 3:13

За госизмену.

Винницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария. Об этом сообщила прессс-лужба СБУ в четверг, 4 июня.

По материалам дела, с начала полномасштабной войны Шарий был вовлечен в реализацию информационных диверсий ФСБ против Украины. Речь идет о его участии в подготовке и распространении постановочных видео, где россияне допрашивают украинских пленных.

Расследование установило, что Шарий подсказывал захватчикам, как снимать допросы в «нужном формате» и какие вопросы задавать пленным. После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них «дискредитационные» для РФ кадры, в частности с признаками пыток пленных.

По данным следствия, коммуникация Шария с захватчиками происходила через экс-руководителя Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе по подозрению в государственной измене.

Задокументировано, что именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после «монтажа» распространял через свои информационные ресурсы.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шария и его сообщника Шевцова признали виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Также к Шарию применена беспрецедентная спецконфискация в собственность Украины его доменного имени и авторского YouTube-канала.

Поскольку оба осужденных скрываются от правосудия, продолжаются комплексные меры для привлечения каждого из них к ответственности за преступления против Украины.

Анатолий Шарий является основателем одноименной пророссийской партии, которую СНБО запретила в Украине. В 2021 году СБУ объявила Шарию подозрение по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. В 2023 году Служба безопасности вновь сообщила Шарию подозрение в государственной измене.

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