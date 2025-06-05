Японский модуль Resilience готовится совершить посадку на Луне 5.06.2025, 4:19

Трансляция.

Японская аэрокосмическая компания ispace в четверг, 5 июня, попытается во второй раз после двухлетнего перерыва посадить на обратную сторону Луны свой модуль Resilience. Первая попытка была неудачной. За второй можно будет наблюдать онлайн.

Трансляция начнется в 21:10 на YouTube-канале ispace.

Место посадки космического корабля — длинное и узкое Море Хлада (Mare Frigoris) на Северном полушарии Луны. Оно образовано лавой, стекающей во впадины от падения метеоритов. Окно посадки запланировано между 6 и 8 июня, поэтому время приземления может измениться. Также компания предусмотрела три запасных места для высадки, если первоначальный план не удастся воплотить по каким-то причинам.

Полет является частью миссии SMBC x Hakuto-R Venture Moon. На дорогу от Земли до Луны аппарату потребуется 141 день. Запуск состоялся 15 января на ракете SpaceX Falcon 9. Опустившись на поверхность, космический корабль Resilience выпустит небольшой марсоход Tenacious, чтобы тот сделал технологическую демонстрацию. Он ковшом соберет горные породы. Данные о лунном реголите будет отправлять обратно на посадочный модуль. Так же Tenaciou пересылать сделанные во время путешествия по поверхности Луны фото.

На Resilience специалисты компании ispace разместили также оборудование для электролиза воды. Во время пребывания на Луне здесь будет продолжаться эксперимент по производству продуктов питания. Корабль оснащен зондом излучения для глубокого космоса. Из культурных ценностей здесь есть памятная пластина и модель лунного домика от шведского художника Микаэля Генберга.

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