Путин отправил Шойгу в Северную Корею 5.06.2025, 5:36

Во второй раз за последние три месяца.

Глава Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Северной Кореи по поручению российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Moscow Times в среду, 4 июня.

Отмечается, что Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а ключевыми темами разговора станут реализация отдельных пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, «сохранение исторической памяти о корейских бойцах, которые воевали против ВСУ в Курской области», а также «актуальная ситуация на украинском фронте».

Этот визит секретаря Совета безопасности РФ в КНДР стал вторым за последние три месяца. Предыдущая встреча Шойгу и Ким Чен Ына состоялась в марте. Тогда Ким Чен Ын подтвердил безусловную поддержку войны России против Украины.

Углубление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном началось после визита Путина в КНДР летом 2024 года. Тогда диктаторы подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в которое входит положение о взаимной военной поддержке в случае внешней агрессии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com