Путин отправил Шойгу в Северную Корею
- 5.06.2025, 5:36
Во второй раз за последние три месяца.
Глава Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Северной Кореи по поручению российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Moscow Times в среду, 4 июня.
Отмечается, что Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а ключевыми темами разговора станут реализация отдельных пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, «сохранение исторической памяти о корейских бойцах, которые воевали против ВСУ в Курской области», а также «актуальная ситуация на украинском фронте».
Этот визит секретаря Совета безопасности РФ в КНДР стал вторым за последние три месяца. Предыдущая встреча Шойгу и Ким Чен Ына состоялась в марте. Тогда Ким Чен Ын подтвердил безусловную поддержку войны России против Украины.
Углубление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном началось после визита Путина в КНДР летом 2024 года. Тогда диктаторы подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в которое входит положение о взаимной военной поддержке в случае внешней агрессии.