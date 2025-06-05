закрыть
5 июня 2025, четверг, 8:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп запретил въезд в США гражданам сразу из 12 стран

  • 5.06.2025, 7:35
  • 2,102
Трамп запретил въезд в США гражданам сразу из 12 стран

Опубликован полный перечень.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам сразу 12 стран в рамках внедрения мер по борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Под запрет попали граждане Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Также частично ограничили въезд гражданам Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

«Мы восстановим запрет на поездки для отдельных граждан, и не позволим радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну, это решение уже было поддержано Верховным судом», - отметил Трамп.

Судя по тексту постановления, среди ключевых причин для введения ограничений - просроченные визы гражданами разных стран, внесение отдельных государств в перечень государств-спонсоров терроризма, отсутствие компетентного центрального органа по выдаче паспортов или других гражданских документов и тому подобное.

Исключения будут сделаны для лиц с двойным гражданством, обладателей специальных виз Афганистана, дипломатических виз, виз ООН или НАТО, а также для спортсменов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров