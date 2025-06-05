Трамп запретил въезд в США гражданам сразу из 12 стран
- 5.06.2025, 7:35
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Опубликован полный перечень.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам сразу 12 стран в рамках внедрения мер по борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Под запрет попали граждане Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
Также частично ограничили въезд гражданам Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.
«Мы восстановим запрет на поездки для отдельных граждан, и не позволим радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну, это решение уже было поддержано Верховным судом», - отметил Трамп.
Судя по тексту постановления, среди ключевых причин для введения ограничений - просроченные визы гражданами разных стран, внесение отдельных государств в перечень государств-спонсоров терроризма, отсутствие компетентного центрального органа по выдаче паспортов или других гражданских документов и тому подобное.
Исключения будут сделаны для лиц с двойным гражданством, обладателей специальных виз Афганистана, дипломатических виз, виз ООН или НАТО, а также для спортсменов.