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Болгария переходит с левов на евро

  • 5.06.2025, 7:53
Болгария переходит с левов на евро

Названа конечная дата.

Еврокомиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) одобрили переход Болгарии со льва на евро с 1 января 2026 года. Таким образом, Болгария станет 21 государством-членом ЕС, которое является частью еврозоны.

Об этом сообщается в отчете Еврокомиссии.

Для перехода на евро экономика Болгарии должна была достичь определенных очерченных параметров. Так, уровень инфляции в стране не должен был превышать показатель трех лучших стран ЕС более чем на 1,5 пункта.

В апреле 2024 года лучшие результаты показали Франция (0,9%), Кипр (1,4%) и Дания (1,5%), что позволило Болгарии с инфляцией 2,8% уложиться в очерченные рамки.

Страна-кандидат также не должна превышать бюджетный дефицит в 3% ВВП. Дефицит Болгарии - 3,0% в 2024 году и прогнозируемый 2,8% в 2025 году. Государственный долг страны составляет 24,1% ВВП в 2024 году и ожидаемые 25,1% в 2025 году при допустимом максимуме в 60%.

В 2024 году парламент Болгарии принял закон о переходном периоде по смене валюты, дата завершения процесса замены валюты не называется.

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