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«Такой картошки, по три рубля и по пять, вообще мало получается»

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  • 5.06.2025, 8:11
  • 3,670
«Такой картошки, по три рубля и по пять, вообще мало получается»

Пока власти решали вопрос с картошкой, которой нет в магазинах, фермер вырастил свою.

Пока власти разбирались, как решить вопрос с отсутствием картофеля по адекватной цене, фермер из Несвижа уже вырастил свою. Урожай удался, даже несмотря на холодную весну. Подробностями мужчина делится в своем аккаунте в TikTok.

Фермер с ником Чеснок Несвиж живет в том же городе. Выращивает он не только картошку: есть и чеснок (как ни странно), помидоры, капуста и ягоды. Но необычен именно урожай клубневых. В нынешнем году, когда май стал одним из самых холодных за всю историю наблюдений, собирать этот овощ в открытом грунте так рано — это необычно.

Как рассказывал белорус в комментариях, картофель в его хозяйстве посадили еще в марте. Сорт «ривьера», он действительно дает урожай раньше, чем другие виды. Так что первые клубни мужчина выкопал еще в конце мая. Учитывая погоду, это приходилось делать в дождь, несмотря на сырую и твердую холодную землю.

— Тяжко копается, земля просто бетон, — делился фермер. — Тут еще снизу нормально, а мы копаем там сверху (мужчина показывает на дальний участок поля. — Прим. ред.), просто бетон, еще и камни. Уже есть рекордсмены, глядите на эту картошку! (Клубень по размеру как рука мужчины. — Прим. ред.) У меня такой на осень не было. Она не одна, таких уже несколько.

Сейчас на участке все копают лопатой, но белорус думает автоматизировать процесс и по крайним рядам пройтись трактором. Вручную все делать довольно непросто, учитывая твердость земли, делится он. К тому же картошка получается «жутко грязной», с прилипшей землей — и все нужно в тот же день мыть, объясняет он. На начало июня в хозяйстве фермера выкопали четверть одного из полей.

@chesnoknesvizh

ранняя бульба у Нясвижскага часныка!!! с пятницы будем на минирынке Несвиж!!!

♬ оригинальный звук - Чеснок Несвиж

— Нормальная картошка, по урожайности хорошо, — заявил он.

В комментариях мужчину засыпают вопросами: как при нынешних погодных условиях удалось вырастить такой урожай? На это он отвечает скромно:

— Да и не знаю, как ответить, просто работал! Спасибо вам!!!

Свою продукцию фермер продает на рынке в Несвиже каждый день, кроме понедельника. По словам мужчины, картошка расходится быстро, особенно мелкая. Расценки такие: крупные клубни — 6,5 рубля за килограмм, средние — по 5 рублей, мелкие — 3 рубля.

— Но такой картошки, по три рубля и по пять, вообще мало получается. Ту, которая по три, я, пока доезжаю до дома, часто продаю, — рассказывает он. — Так что кто хочет маленькой, приходите пораньше на рынок.

В комментариях труд фермера оценили: под его видео много восторженных комментариев о работоспособности и старательности белоруса.

«Как можно было под снегом и морозом вырастить так быстро бульбу, у меня просто шок, и восхищение, какая у нас молодежь!!! Просто respect».

«При таких погодных условиях нормальная картошка. Желаю хорошей торговли, труд был адский».

«Лучшее, что увидела сегодня в TikTok, ребята, удачи в вашем нелегком труде».

«Вы просто МОЛОДЕЦ».

«Санек, ты лучший, спасибо тебе и твоей семье за ваш труд».

«Тяжелый труд заслуживает уважения. А кроме этого, благодаря таким труженикам, как вы, у нас есть вкусная еда на столе!»

От приятных слов мужчина даже смущается — в благодарность он записал отдельное видео:

— Спасибо вам просто громаднейшее, даже не знаю, какие слова подобрать. Вы настолько выручаете и заставляете заниматься этим, жить, работать. В такую погоду поднимаете настроение, а оно такое унылое, потому что дожди. И надо копать эту картошку. Но когда ты приезжаешь на рынок, и приходят, образно говоря, девять из десяти человек из TikTok или Instagram, покупают эту картошку, ты слышишь слова восхищения — спасибо вам большое просто от всей души!

TikTok - Make Your Day

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