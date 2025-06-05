Зеленский резко ответил Путину 3 5.06.2025, 8:19

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Именно в Москве должны чувствовать, что война имеет большую цену.

С начала 2025 года Россия применила для атак по украинской территории почти 27 700 авиабомб, около 11 200 «Шахедов» и почти 9000 других ударных беспилотников. Кроме того, враг выпустил более 700 ракет, в частности баллистических.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он акцентировал, что такой темп атак по Украине россияне сознательно взяли с первых дней полномасштабного вторжения в Украину. Кремль перестроил свое государство изнутри ради возможности убивать людей в других странах, добавил президент Украины.

«Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то «ответы». Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию», – акцентировал Зеленский.

Президент Украины отметил, что мира должна искать именно Россия. Именно в Москве должны чувствовать, что война имеет большую цену. По его словам, если мир будет слабо реагировать на путинские угрозы, правитель РФ будет воспринимать это как готовность закрыть глаза на его действия.

«Когда он не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления. Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение – разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства», – добавил Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что Россия должна вернуть мир. Он также напомнил, что 4 июня – День памяти украинских детей, погибших из-за российской агрессии.

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«И если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными», – резюмировал украинский президент.

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