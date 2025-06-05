Украина и США наметили сроки запуска Фонда полезных ископаемых
- 5.06.2025, 8:24
Названа дата первого рабочего заседания.
Украина и США хотят запустить работу Фонда полезных ископаемых к концу года, и первое его заседание намечено на июль.
Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко. Она провела встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и Корпорацией по финансированию развития, которая станет партнером Фонда полезных ископаемых.
«Мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать этот фонд работоспособным в течение этого года», - сказала она, передает Reuters.
По ее словам, стороны планируют провести первое заседание совета директоров этого Фонда в июле и обсудить, какой будет начальный капитал. Свириденко добавила, что нужно «принять инвестиционную стратегию для этого фонда на следующие несколько лет».