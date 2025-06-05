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Украина и США наметили сроки запуска Фонда полезных ископаемых

  • 5.06.2025, 8:24
Украина и США наметили сроки запуска Фонда полезных ископаемых

Названа дата первого рабочего заседания.

Украина и США хотят запустить работу Фонда полезных ископаемых к концу года, и первое его заседание намечено на июль.

Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко. Она провела встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и Корпорацией по финансированию развития, которая станет партнером Фонда полезных ископаемых.

«Мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать этот фонд работоспособным в течение этого года», - сказала она, передает Reuters.

По ее словам, стороны планируют провести первое заседание совета директоров этого Фонда в июле и обсудить, какой будет начальный капитал. Свириденко добавила, что нужно «принять инвестиционную стратегию для этого фонда на следующие несколько лет».

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