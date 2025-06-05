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Путин молча смотрит «украинское кино»

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  • Виктор Небоженко
  • 5.06.2025, 8:29
  • 6,454
Путин молча смотрит «украинское кино»

Сейчас у Кремля три пути.

Яркое молчание Путина и Трампа красноречиво. Трамп и Путин, как единственные политики в своей стране, болтают по любому поводу, заставляя аудиторию глотать поток пустых заявлений, угроз и самовосхвалений, а тут вдруг оба замолчали и не могут говорить об Украине.

Путин все понимает, что произошло, но не хочет признавать эффективность украинских СВО СБУ на территории России и силу удара.

Трамп тоже все понимает, но боится признавать, что он либо не знал всего до конца, либо Киев скрыл от него масштаб и цели своей операции по атаке на аэродромы стратегической авиации РФ и Крымскому мосту, что на миг делает его второсортным политиком, не контролирующим международную ситуацию.

Сейчас у Трампа и Путина три пути, - либо признать свой сговор против борющейся Украины, либо поссориться. Третий путь - начать процесс реального примирения и выхода из войны с учетом интересов Украины.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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