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Умер бывший политзаключенный Александр Класковский

  • 5.06.2025, 8:35
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Умер бывший политзаключенный Александр Класковский

Ему было 46 лет.

Умер Александр Класковский, которого приговорили к пяти годам колонии после акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов 2010 года. Об этом рассказала в Facebook его сестра Ольга.

«Вось і ўсё. Няма ў мяне больш брата. Саша сыйшоў у лепшы свет ва ўзросце 46 гадоў», — написала Ольга Класковская.

В комментариях она пояснила, что, предварительно, брат умер из-за проблемы с сердцем. Точную причину смерти установит экспертиза.

Александр Класковский, который до 2005 года служил в милиции, принимал участие в акции протеста против фальсификации результатов выборов 19 декабря 2010 года, сообщает правозащитный центр «Вясна». Он был задержан в ночь на 21 декабря 2010 года у себя дома. Обвинялся в организации массовых беспорядков и участии в них.

26 мая 2011 года судья Ленинского района города Минска Людмила Грачева приговорила его к 5 годам колонии строгого режима.

Александр отбывал наказание в Шкловской колонии № 17 и был освобожден по помилованию.

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