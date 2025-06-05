закрыть
5 июня 2025, четверг, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стали известны детали встречи Шойгу с Ким Чен Ыном

1
  • 5.06.2025, 8:50
  • 2,232
Стали известны детали встречи Шойгу с Ким Чен Ыном

Визит пришелся на время, когда в Южной Корее принял присягу новый президент.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свое обещание «безоговорочно поддерживать» своего коллегу Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

На встрече с главным помощником Путина по безопасности Сергеем Шойгу в Пхеньяне Ким заявил, что Северная Корея «безоговорочно поддержит» Россию и «ее внешнюю политику по всем важнейшим международным политическим вопросам».

Как отмечет Bloomberg, визит Шойгу пришелся на время, когда в Южной Корее принял присягу новый президент Ли Чжэ Мен, либерал из Демократической партии, после месяцев политической нестабильности. Ли, который агитировал за возобновление диалога с Пхеньяном, в своей речи пообещал «как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове», чтобы снизить геополитический риск.

Остается неясным, ответит ли Ким на инициативу Ли. Северокорейский диктатор все больше сближается с Москвой, отправляя войска для оказания помощи России в войне против Украины. Его войска приобретают военный опыт на современных театрах военных действий.

Ким все больше разрывает связи с Южной Кореей, отказываясь от идеи мирного воссоединения. В прошлом году Северная Корея разрушила части своей собственной инфраструктуры, которая когда-то использовалась для соединения севера и юга полуострова, что подчеркивает углубляющийся раскол.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров