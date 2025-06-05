Стали известны детали встречи Шойгу с Ким Чен Ыном

Стали известны детали встречи Шойгу с Ким Чен Ыном1
- 5.06.2025, 8:50
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Визит пришелся на время, когда в Южной Корее принял присягу новый президент.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свое обещание «безоговорочно поддерживать» своего коллегу Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).
На встрече с главным помощником Путина по безопасности Сергеем Шойгу в Пхеньяне Ким заявил, что Северная Корея «безоговорочно поддержит» Россию и «ее внешнюю политику по всем важнейшим международным политическим вопросам».
Как отмечет Bloomberg, визит Шойгу пришелся на время, когда в Южной Корее принял присягу новый президент Ли Чжэ Мен, либерал из Демократической партии, после месяцев политической нестабильности. Ли, который агитировал за возобновление диалога с Пхеньяном, в своей речи пообещал «как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове», чтобы снизить геополитический риск.
Остается неясным, ответит ли Ким на инициативу Ли. Северокорейский диктатор все больше сближается с Москвой, отправляя войска для оказания помощи России в войне против Украины. Его войска приобретают военный опыт на современных театрах военных действий.
Ким все больше разрывает связи с Южной Кореей, отказываясь от идеи мирного воссоединения. В прошлом году Северная Корея разрушила части своей собственной инфраструктуры, которая когда-то использовалась для соединения севера и юга полуострова, что подчеркивает углубляющийся раскол.