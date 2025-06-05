Как употребление кофе влияет на организм женщины? 1 5.06.2025, 8:57

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Ученые заявили о неожиданной пользе утреннего напитка.

Для большинства людей каждый день начинается одинаково. Они просыпаются, берут кофе и делают первый глоток, который, кажется, якобы запускает мозг. В то же время одно из исследований показало, что женщины в среднем возрасте, которые регулярно пили кофе, имели больше шансов на хорошее старение, как физически, так и психически и эмоционально. Об этом пишет earth.com, ссылаясь на исследование, которое опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Отмечается, что исследование проводилось на женщинах в возрасте от 45 до 60 лет. В частности ученые измеряли их потребление кофеина и наблюдали за их здоровьем в течение следующих 30 лет. Таким образом ученые хотели узнать, кто из женщин доживет до 70 лет без серьезных заболеваний, проблем с памятью, депрессии или физического упадка.

В результате исследования 3706 женщин достигли таких целей. Большинство из них выпивали около 315 миллиграммов кофеина в день (примерно три маленькие чашки кофе).

В то же время чай, газированные напитки и кофе без кофеина не имели такого же эффекта, однако с каждой дополнительной чашкой обычного кофе шансы на здоровое старение возрастали на 2-5%. Максимальный эффект достигался при употреблении около 5 маленьких чашек в день.

«Хотя предыдущие исследования связывали кофе с индивидуальными результатами для здоровья, наше исследование является первым, которое оценивает влияние кофе на различные аспекты старения в течение трех десятилетий. Результаты исследования свидетельствуют, что кофе с кофеином, а не чай или кофе без кофеина, может уникальным образом способствовать старению, которое сохраняет как умственные, так и физические функции», - отметила доктор Сара Махдави, докторант Гарвардской школы общественного здоровья им. Т. Х. Чана, Гарвардский университет.

В то же время исследователи говорят, что кофе не является волшебным напитком, ведь здоровые привычки имеют большее значение. Однако хорошая новость заключается в том, если вы уже пьете одну чашку кофе в день.

«Кофе может способствовать хорошему самочувствию, но это лишь одна часть гораздо большей загадки. Если вы хотите хорошо стареть - оставаться активными, острыми умом и свободными от хронических заболеваний - то сам кофе этого не обеспечит. Вам нужно регулярно двигаться и питаться продуктами, которые питают, а не просто наполняют. Вы также должны понимать, как ваш организм реагирует на такие вещества, как кофеин, поскольку ваши гены играют важную роль в том, насколько кофе полезен для вас - или наносит ли он вред», - подчеркнули в earth.com.

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