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«Когда прочитала письмо, ощущала себя на седьмом небе»

  • 5.06.2025, 9:25
«Когда прочитала письмо, ощущала себя на седьмом небе»
Марина Рыбакова

История белоруски, которая организовывает выставки в Милане и за это попала в список Forbes.

С 2020 года в Милане проходят ярмарки искусств ReA! Art Fair. На них выставляют работы начинающих художников. За время существования выставки в ней приняли участие более 400 авторов. Всего этого не было бы без белоруски Марины Рыбаковой. Именно она — соосновательница проекта. Вклад Рыбаковой в развитие сферы искусства оценил и журнал Forbes. В 2025 году женщина вошла в рейтинг «30 Under 30 — Europe». «Зеркало» узнало, как ей это удалось.

«Хотелось путешествовать, побывать во всех странах мира»

Марине 28 лет, она родом из Витебска. Свою семью собеседница описывает как интеллигентную и строгую. Ее родители работали в Академии ветеринарной медицины.

— В какой-то момент в подростковом возрасте мне стало очень не хватать личной свободы. Хотелось путешествовать, побывать во всех странах мира, — вспоминает она. — К тому же я влилась в онлайн-чаты, у меня были друзья из многих стран. А из-за хорошего английского меня отправляли на олимпиады. Там очень здоровая конкурентная среда, ребята были с амбициями. Наверное, это показывало, что есть альтернативы поступлению в университет в своем городе и распределению потом.

Окончив школу, в 2014 году Марина поступила в ЕГУ, чтобы изучать культурное наследие. Говорит, ее всегда интересовала история. Причем это был не единственный университет, который она рассматривала. Но именно в ЕГУ получилось выиграть стипендию. Так в 17 лет девушка приехала в Вильнюс.

— Наверное, в моменте я не задумывалась, надолго ли это. Когда ты принимаешь решение в 17 лет, то не особо смотришь в будущее: интересно поступить и жить в моменте. Это была возможность. И очень классный опыт европейской жизни. Казалось, что там все с другой планеты. Понятное дело, в Минске жило значительно больше людей, но Вильнюс отличался качественно: другой воздух, другие идеи. Меня это очень впечатлило, — делится белоруска.

На последнем курсе белоруска решила проводить экскурсии по Вильнюсу. Эта работа еще не была связана с искусством так сильно, вспоминает она, но дала возможность «прокачать» общение с людьми, языки, а еще понять, каково работать на себя. После выпуска вопрос, что делать дальше, не стоял. Дело в том, что за время учебы Марина съездила на семестр в Италию по обмену. И благодаря этому поняла, что именно в этой стране ей комфортно. Она поступила в магистратуру в Милане по специальной стипендии.

— Хотелось именно туда, потому что это финансовый и промышленный центр по сравнению с другими городами Италии, где больше туризма, — объясняет она свой выбор. — Мне хотелось больше углубиться в экономику, и я нашла университет, где преподавали экономику культуры — область на стыке двух профессий. Причем это было то самое здание, возле которого я гуляла задолго до этого и думала, как здорово было бы здесь учиться. А вот переезд очень отличался от вильнюсского опыта. Тогда была очень мягкая эмиграция. Круг общения составляли такие же ребята из Беларуси, мы все говорили по-русски или по-белорусски, не было жестких бюрократических проблем. Италия же была конкретным испытанием на прочность. Потому что все было на другом языке, все приходилось решать самостоятельно. Это была первая осознанная взрослая эмиграция.

«Недешевое удовольствие»

В Милане Марина училась в Католическом университете святого сердца. Впечатления, признается собеседница, оказались смешанными: после академической свободы в ЕГУ на новом месте делали акцент на зубрежку. Это не очень устраивало белоруску. Тогда она решила развивать собственные проекты. Одним из них и стала выставка ReA! Art Fair.

— Сначала сотрудничала с художниками-студентами. Им очень сильно был нужен менеджер, чтобы рекламировать и продвигать. Мы начали работать вместе. Так на опыте поняла, как организовывать выставки, почему что-то получается, а что-то — нет, — вспоминает собеседница. — Из таких проб и ошибок в маленьких проектах за год собралась группа людей, с которыми я работала. И вот с ними мы сделали большой проект.

Ярмарка искусства ReA! Art Fair отличается от многих других в Италии, сразу же подчеркивает собеседница. Все дело в том, что на ней выставляют работы начинающих художников. Для страны, в которой ценят классику, это редкость, объясняет она.

— Здесь очень большой упор на историческое искусство или искусство 80-х, — продолжает свою мысль Марина. — В Италии стареющая нация, поэтому им интересно искусство своей молодости. А еще античное искусство, которым здесь пропитано все. А поддерживать непонятных художников, которые говорят на молодежном языке, им неинтересно. Поэтому все началось, когда приехали иностранцы.

Вместе с Мариной проект основывала женщина из Турции. Также в команде — кураторка из России, которая долге время жила в Лондоне. Помимо постоянного состава есть волонтеры, которые присоединяются на время ярмарок.

— Не буду лукавить, что мы придумали что-то уникальное, потому что вдохновлялись похожими проектами из Лондона. Но мы создали все это в итальянском контексте, — говорит она. — Наша ярмарка отличается тем, что мы работаем с авторами напрямую, а не через галереи. То есть все жалеющие могут податься. А дальше работы смотрит комитет кураторов (я туда не вхожу, занимаюсь больше менеджментом и бюрократией) и отбирает участников. Вообще для многих из этих художников это первый большой шанс выставиться. Некоторые в первый раз могут продать свои работы.

Когда Марина и ее коллеги задумали первую выставку, в мире случилась пандемия. И вся организация перешла в онлайн спустя месяц, в марте 2020 года. В тот момент, делится собеседница, все могло и заглохнуть. Но вышло иначе: так как у всех участников появилось больше времени из-за удаленки, они продолжили работать над проектом.

— Другие организаторы выставок (и по совместительству наши конкуренты) в тот год решили ничего не проводить, так как это мог быть неоправданный финансовый риск, который бы не окупился, — вспоминает белоруска. — А нам было нечего терять. И поэтому мы забили даты и договорились с площадкой.

Чтобы подготовить выставку, команде нужно около полугода. Причин две, уточняет Марина. Во-первых, за самим мероприятием скрывается множество невидимой подготовительной работы. Во-вторых, проект некоммерческий, организаторы на этом не особо зарабатывают и поэтому могут активно включаться в подготовку только в свободное время. Например, сама Марина параллельно работает еще над стартапом по финансированию искусства с помощью венчурных фондов.

— Такая ярмарка — большая работа по логистике, выбору работ художников, пиару. Плюс мы собираем деньги на проведение ярмарки (обращаемся за помощью к фондам). Для организации одного мероприятия нужно около 70 000 евро. И это только затраты на пространство, рекламу, логистику и все такое. Конечно, мы пытаемся оплатить труд тех, кто над этим работает, но это большой вопрос. Часто просим помощи волонтеров. В общем, такой проект — это недешевое удовольствие, — объясняет беларуска. — Причем часто все может пойти не по плану. Особенно с подрядчиками, которые делают техническую часть. Не так ставят свет или поздно красят стены, которые не успевают высохнуть. Бывало, что включалась пожарная сигнализация, которую долго невозможно было выключить, вырубало свет — много всего. К такому просто относишься философски.

«Это про то, что кто-то в тебя поверил»

Когда закончилась первая ярмарка, Марина смогла наконец выдохнуть и порадоваться, что все получилось.

— А ведь мы были буквально в миллиметре от того, чтобы все сорвалось. Нам разрешили провести мероприятие, хотя была осень 2020-го и сохранялись ограничения по количеству человек в одном помещении. Все были в масках, у нас остались абсолютно сюрреалистичные фотографии, — со смехом делится белоруска. — Но после была эйфория, гордость, что мы работали и показали такой классный результат.

Той осенью в Милане практически ничего не происходило, вспоминает белоруска, и поэтому ReA! Art Fair выстрелила еще сильнее. Было много позитивных отзывов и от участников, и от зрителей, и от критиков, делится она.

— Особенно те, кто долго живет в мире искусстве, посещают много выставок, коллекционеры, галеристы, были очень удивлены, что в этой сфере возможно что-то новое. Получили много позитивных реакций за такой смелый проект, который выходит за рамки, — рассказывает она. — Художники тоже были рады. Но нюансов не знаю, я с ними не много соприкасалась. Плюс художник — это всегда тайна, у них душа — потемки. Поэтому, возможно, мы никогда не узнаем, о чем они думали.

Последующие выставки (всего их прошло уже четыре) шли по накатанной, продолжает Марина. Стало более понятно, что и как делать.

— Когда в этом есть запрос в обществе (в том числе от тех же художников, которые подают заявки, которым это нужно и важно), ты уже не можешь остановиться, потому что устала, — уверена женщина. — Потому что это важно для других. Конечно, есть своеобразные качели, как во многих бизнесах или стартапах. Иногда ты выгораешь, иногда кто-то тебе говорит важные слова или видишь плоды своей работы — и тогда понимаешь, что это нужно, и продолжаешь.

За время существования проекта через команду прошло более девяти тысяч заявок от художников, описывает Марина. Из них свои картины смогли выставить 400, еще 50 получили такую возможность в нынешнем году. По подсчетам организаторов, всего за четыре года на работы молодых авторов пришли посмотреть около 18 тысяч человек.

— Успех в нашем деле измеряется в первую очередь количеством посетителей, — рассказывает собеседница. — Потом — сколько купили работ. И уже на протяжении долгих лет мы отслеживаем, какие художники остались в сфере, начали сотрудничать с большими галереями или брендами. Тут сложнее говорить, что именно повлияло на их успех: участие в нашей ярмарке или другие факторы. Но мне кажется, наш проект — это как те самые олимпиады, в которых я участвовала подростком в школе. Это даже не про призовое место (или продажу картины), а про веру в себя и то, что кто-то в тебя поверил. Думаю, это дает силы и смелость двигаться дальше.

«Ощущала себя на седьмом небе»

Попадание в список Forbes в 2025 году для Марины стало неожиданностью. Несмотря на то, что свою кандидатуру белоруска предлагала сама уже не один год.

— Я спрашивала у других номинантов, как они узнали. И все говорили, что даже были не в курсе, что их номинировали, — рассказывает собеседница. — А я сама подавалась с 2021-го, почему бы и нет? Мне кажется, наш проект очень важный, делаем важную социальную работу.

Почему же так было важно попасть в этот рейтинг? Марина отвечает просто: хотелось признания и «какую-то галочку для себя».

— В нашей сфере список Forbes довольно значимый, и строчка о нем в резюме очень многое говорит, — объясняет женщина. — Поэтому мне было важно попасть туда, и четыре года шла к этому. А я человек целеустремленный, и если захотела быть в этом списке, значит, буду добиваться. И теперь у меня есть подтверждение, что все возможно. Что я не просто ждала, пока они каким-то образом меня внезапно найдут, а сама пришла и заявила о себе.

После подачи заявок все их смотрит жюри. Тех, кто проходит первый этап отбора, просят заполнить опросник и рассказать о себе и проекте. А потом, если человек проходит дальше, на почту приходит официальное письмо.

— Когда мне пришел имейл, даже не верилось, что все правда. Сначала подумала, что это спам, долго всматривалась в имя отправителя. Когда поняла, что все по-настоящему, была в шоке, — говорит собеседница. — Ощущала себя на седьмом небе, потому что это большой шаг, значительное достижение, признание.

Планы на будущее у Марины есть, и они довольно масштабные: работа над своим стартапом, новые выставки и попытка пожить в США. ReA! Art Fair она бросать не собирается.

— Мне интересно поработать на американском рынке, посмотреть, как там все развивается, поэтому подаюсь на визу таланта. К тому же проще стать американкой, чем итальянкой — тут своей я никогда не буду. Но проект будет продолжаться, конечно. Мы ведь начинали работу в ковид и выстроили процессы так, что можно работать удаленно. Поэтому бросать нашу ярмарку не хочу, — заключает белоруска.

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