Детальный портрет русского позора
- Александр Невзоров
- 5.06.2025, 9:32
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Здесь нет ИИ и дорисовок.
НАТО подтвердило поражение 40 бортов в результате операции СБУ «Паутина».
Представитель руководства Альянса заявил, что по подсчетам НАТО, а не Украины «по меньшей мере 40 самолетов были повреждены. От 10 до 13 самолетов полностью разрушены».
Среди поврежденных российских самолетов в НАТО идентифицировали 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 20 самолетов Ту-22 и как минимум один самолет ДРЛС А-50, которых армия РФ имеет на вооружении лишь несколько штук.
А вот и детальный, в идеальном качестве, «портрет русского позора» 1 июня. Здесь нет ИИ и дорисовок - только чистые съемки.
Абсолютно понятно то, что любой объект, вне зависимости от укрытости его автопокрышками может быть поражен с дьявольской, изумительной точностью.
Это касается не только стратегической авиации, но практически всего, чем нынче бахвалится путинизм.
Фуры - далеко не единственный способ доставки всяких милых маленьких смертоносностей.
Александр Невзоров, «Телеграм»