Детальный портрет русского позора Александр Невзоров

5.06.2025, 9:32

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Александр Невзоров

Здесь нет ИИ и дорисовок.

НАТО подтвердило поражение 40 бортов в результате операции СБУ «Паутина».

Представитель руководства Альянса заявил, что по подсчетам НАТО, а не Украины «по меньшей мере 40 самолетов были повреждены. От 10 до 13 самолетов полностью разрушены».

Среди поврежденных российских самолетов в НАТО идентифицировали 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 20 самолетов Ту-22 и как минимум один самолет ДРЛС А-50, которых армия РФ имеет на вооружении лишь несколько штук.

А вот и детальный, в идеальном качестве, «портрет русского позора» 1 июня. Здесь нет ИИ и дорисовок - только чистые съемки.

Абсолютно понятно то, что любой объект, вне зависимости от укрытости его автопокрышками может быть поражен с дьявольской, изумительной точностью.

Это касается не только стратегической авиации, но практически всего, чем нынче бахвалится путинизм.

Фуры - далеко не единственный способ доставки всяких милых маленьких смертоносностей.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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