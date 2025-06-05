Пригожин стал лучшим племенным жеребцом Беларуси 5.06.2025, 9:42

Это конь из Брестской области.

На международной выставке «Белагро–2025» провели финал республиканского конкурса «Лучшая племенная лошадь». Было несколько номинаций, в категории «Лучший племенной жеребец» победил Пригожин. Это конь из Брестской области, пишет «Телеграф».

«На выставке «Белагро–2025» блеснул Пригожин… но не продюсер, а племенной жеребец!» — сделали отсылку к российскому музыканту в белорусском Минсельхозпроде. Госгазета «Минская правда» написала, что Пригожин представил ОАО «Полесская нива» (Столинский район, Брестчина).

Это жеребец белорусской упряжной породы, который родился в 2019 году. «Отличился выдающимися породными качествами, экстерьером [внешними качествами] и наследственными характеристиками», — описала журналист издания.

Выбрали также лучшую племенную кобылу: ею стала Казань из РСУП «Совхоз Лидский» (Гродненская область). Это животное тоже упряжной породы, но родилось чуть позже Пригожина — в 2020 году. «Минская правда» написала, что кобыла отличилась «не только отличным экстерьером, но и высоким репродуктивным потенциалом».

А в номинации «Лучший племенной молодняк» победил жеребчик Кумир, как и Казань, привезенный из РСУП «Совхоз Лидский». Он родился в 2024-м.

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