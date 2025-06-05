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Линдси Грэм: Сенат вскоре предоставит Трампу больше инструментов против России

  • 5.06.2025, 9:40
Линдси Грэм: Сенат вскоре предоставит Трампу больше инструментов против России
Линдси Грэм
Фото: Reuters

И это будут не только пряники.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат может принять закон о санкциях против России.

Об этом он сообщил в соцсети X.

«Для меня очевидно, что учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат вскоре предоставит президенту Трампу больше инструментов в его арсенал, и это будут не только пряники», - отметил он.

Грэм заявил, что всегда считал Трампа «единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо».

«Я ценю тот факт, что президент Трамп прошел дополнительную милю, взаимодействуя с Путиным в позитивном ключе, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Я всегда поддерживал такой подход, но для достижения мира нужны партнеры, которые желают этого», - добавил сенатор.

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора.

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