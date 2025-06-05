Линдси Грэм: Сенат вскоре предоставит Трампу больше инструментов против России
- 5.06.2025, 9:40
И это будут не только пряники.
Сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат может принять закон о санкциях против России.
Об этом он сообщил в соцсети X.
«Для меня очевидно, что учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат вскоре предоставит президенту Трампу больше инструментов в его арсенал, и это будут не только пряники», - отметил он.
Грэм заявил, что всегда считал Трампа «единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо».
«Я ценю тот факт, что президент Трамп прошел дополнительную милю, взаимодействуя с Путиным в позитивном ключе, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Я всегда поддерживал такой подход, но для достижения мира нужны партнеры, которые желают этого», - добавил сенатор.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора.