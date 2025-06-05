В Беларуси пошли вверх цены на мороженое 4 5.06.2025, 10:12

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Эксперт заявил, что «из-за раздолбайства производителей».

Раздолбайство и наплевательство — основные причины роста цен на мороженое. Об этом заявил независимый эксперт по ритейлу, консультант поставщиков торговых сетей, основатель отраслевого портала Михаил Лачугин, пишет издание banki24.by.

Эксперт отметил большую долю убытка и списаний у производителей мороженого: «Часто завышенные ценники на этот продукт — вовсе не из-за того, что он нереально дорогой, а из-за очень большой доли потерь и списаний. У одного крупного производителя они доходят до 18-20%».

По его мнению, к снижению потерь и списанию должны стремиться как торговые сети, так и производители. Однако в большинстве случаев системной работы нет.

«Покупая мороженое, мы часто сильно приплачиваем за раздолбайство одних и наплевательское отношение других, а вовсе не только потому, что цены растут», — делает вывод Лачугин.

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