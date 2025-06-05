«Путин думает, куда пойти»1
- 5.06.2025, 10:26
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Глава Кремля на распутье.
Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник в интервью для канала «Армія.TV» на YouTube сообщил, что глава Кремля может рассматривать вариант прекращения огня на какое-то время.
По поводу уникальной по своему масштабу и значению операции СБУ и о ее результатах Петр Черник сказал следующее: «Понизила ли эта силовая акция переговорный статус россиян? 100%. Нужно было только посмотреть на их лица, как они выглядели, эмоций не скрывали с пониманием того, что их позиция слабее. Этот раунд не был прорывным и не будет. Очень хорошо, что договорились об обмене телами погибших и обмене тяжело больных пленных, но прорыв будет только тогда, когда произойдет что-то подобное, как Берлинская операция, когда произойдет капитуляция нашего врага, не наша».
«Дойдем ли мы к такому паритету, как предлагает Украина, когда мы смотрим на линию разграничения такую, как она есть, и выходим из этой реальности, а все эти их желания в кавычках денацификации, демилитаризации, об этом можно забыть. Наш президент дал четкий и правильный посыл: нужно еще повлиять на россиян, чтобы они пришли в себя и вышли на адекватную точку переговоров», - поделился своими умозаключениями военный эксперт.
Также Петр Черник высказал предположение, перед каким выбором сейчас оказался российский диктатор:
«Мой личный предвзятый взгляд: Путин сейчас находится на распутье. Он на распутье и думает, куда пойти. Двигаться ли в сторону выхода на финализацию на какое-то время. Повторю свой бесконечный тезис и не буду уставать его повторять: мы эту войну выигрываем только тогда, когда Россия развалилась, забрали ядерное оружие, отсекли от сибирских природных ресурсов, они прошли санацию и идеологическое очищение, и мы вступили или в действующий блок НАТО, или, возможно, будет создан новый, большой геополитический союз».