Белорусу подарили на свадьбу евро из «банка приколов»
- 5.06.2025, 10:25
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Он отнес их в обменник.
Житель Могилева отнес в обменник 50 евро, которые родственник подарил ему на свадьбу, и стал фигурантом уголовного дела. Подробности инцидента рассказали в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).
Предъявленная купюра вызвала подозрения у сотрудницы пункта обмена валюты. Прибывшие на место оперативники банкноту изъяли, а затем провели осмотр в квартире ее владельца.
В общей сложности они изъяли и отправили на экспертизу 18 денежных билетов номиналом по 50 евро и 3 — по 100 евро.
«Согласно выводам эксперта, почти все купюры номиналом 50 евро, за исключением одной, изготовлены не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида», — заключили в ГКСЭ.
При разбирательстве выяснилось, что фейковые деньги подарил молодому могилевчанину на свадьбу родственник. В беседе с оперативниками тот признался, что «испытывал финансовые трудности, поэтому подарил молодоженам в конверте 50 евро и деньги из банка приколов на сумму 1200 евро».
«Несколько месяцев подаренные купюры лежали в конверте, пока одну из них ничего не подозревающий парень не принес в банк на обмен», — отметили в ГКСЭ.
Возбуждено уголовное дело.