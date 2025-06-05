Экономические пузыри РФ лопаются один за другим 1 Алексей Пластун, «Зеркало недели»

5.06.2025, 10:29

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Кто следующий?

Ощущение дежавю, появившееся на старте 2025-го, продолжает усиливаться. Помните, как укреплялся рубль, а предприятия в России массово уходили в простой весной-летом 2022 года? Вряд ли. Но, поверьте, уходили.

Так вот, «Ростсельмаш» решил, что время возврата к прогрессивной практике неоплачиваемых отпусков настало, но, чтобы продемонстрировать некую эволюцию процессов, на предприятии еще и уволили пару тысяч работников. А почему бы и нет. Только «Газпрому» можно, что ли?

Россия входит в фазу финансового истощения

Хотя надежда на окончание «спецоперации» уже в мае исчезла даже у Трампа, на новые санкции он не решился, поддерживая резюме «нашего слоняры». Зато на них отважилась «проклятая гейропа», приняв 17-й пакет санкций. Также значительно расширила санкционные списки Великобритания, которая на фоне пассивной позиции США решила поддерживать баланс (так сказать, за себя и за того американского парня). Тут стоит напомнить, что не США были основным торговым партнером РФ до 2022 года, а ЕС.

Но, как известно, западные санкции не работают, а раз так, то самое время насладиться самосанкциями. А именно — понаблюдать, как рассасываются кредитные пузыри, а также пузырь на рынке недвижимости.

Сдувающиеся пузыри

Рынок недвижимости начинает впадать уже не в депрессию, а в какую-то форму комы. Если коротко резюмировать одной цифрой, то продажи жилой недвижимости в России в апреле 2025-го сократились на 40% по сравнению с мартом. Это коллапс.

Добавим еще несколько цифр с целью нагнетания. Более половины застройщиков РФ не смогли выполнить план продаж в первом квартале нынешнего года. Продажи жилья в апреле были на 23% ниже прошлогодних, за четыре месяца падение составило 10%.

Подтверждение таким разговорам находим в статистике по Москве и региону: в апреле количество нераспроданных квартир в сданных новостройках в Москве и регионе в среднем выросло на 30% по сравнению с мартом. Возможно, это как-то связано с тем, что в апреле продажи новостроек в регионе упали на 14% в годовом выражении.

Объем предложения квартир на вторичном рынке жилья Москвы в апреле насчитывал около 36,6 тыс. объектов, что на 11% ниже прошлогоднего уровня. Меньше было только весной 2022 года.

Но главное — в апреле число зарегистрированных сделок с жильем в Москве на вторичном рынке составило 11 411 (-12,8% г/г), при этом помесячная динамика также в минусе на 7,6% м/м. Это при том, что часть вторички — это на самом деле первичка, которую застройщики не смогли продать. То есть все еще хуже.

Интересный факт: за последний год количество квартир и апартаментов в Москве и Подмосковье, которые девелоперы не могут продать к моменту завершения строительства объектов, увеличилось вдвое (!).

Эксперты говорят: «Рынок истощен». Кто мы такие, чтобы с ними спорить?

Причины комодепрессии те же: без массовой льготной ипотеки доступность жилья стремительно падает.

Из последних рекордов. Если россиянин сейчас оформит ипотеку на 4,4 млн руб. (средний чек по ипотеке) на 26 лет (средний срок ипотеки) под 30%, то переплата превысит 10 млн руб. Если вы думаете, что это просто локальная проблема именно ипотечного кредитования, то нет.

Да, было здорово и весело брать кредиты, что-то там на них покупать и потом всем рассказывать, как же замечательно идут дела в экономике. Но как-то незаметно подошло время кредиты отдавать. И тут начали происходить интересные вещи. Оказалось, что объем просроченной задолженности по кредитным картам в первом квартале вырос почти на 70% (!) к весне 2025-го. Вообще с начала 2025 года более 2,35 миллиона человек просрочили платежи по кредитным картам на срок более 30 дней. Банки уверены, что к середине года эта цифра превысит 3,8 миллиона, что станет абсолютным рекордом.

Это еще не все. В первом квартале более 1,5 миллиона человек просили банки о реструктуризации кредита, то есть что-то типа полмиллиона в месяц. И опять же дело не только в абсолютных числах, а в тенденциях: в 2024 году число заявок на реструктуризацию росло на 20% каждый квартал и в 2025-м эта тенденция продолжается.

В деньгах все выглядит еще более удручающе. В первом квартале 2025 года объем реструктуризированных кредитов населения вырос до 265 млрд руб. — максимума с начала 2022-го. Это на 50% больше по сравнению с концом 2024-го и в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Дальше будет хуже, потому как основная масса просителей — это клиенты микрофинансовых организаций, то есть такие себе кредитные наркоманы, крепко сидящие на игле без шансов с нее соскочить.

Интересный факт: доля людей с четырьмя и более кредитами среди новых заемщиков выросла до 38% в первом квартале 2025 года. За январь-март показатель повысился на 5%.

Все эти реструктуризации — это ведь не решение проблемы, а попытка переложить ее на день завтрашний. Но к тому времени все будет гораздо хуже. Так пожелаем успехов с таким ответственным отношением к делу и будущему. Кстати, о будущем.

Экономический рост

Власти РФ глянули на экономическую статистику, потом на ее динамику и решили, что пора пополнять словарный запас. Если вы ищете, как бы так описать экономику, которая стремительно переходит в рецессию на фоне высокой инфляции, то вот вам формулировка от Центробанка РФ: «пик перегрева экономики пройден». Это вдобавок к «мягкой посадке» и прочим «охлаждениям» с «переохлаждениями».

В общем, в экономике РФ все настолько успешно, что, по оценке Райффайзенбанка, российский ВВП без учета сезонности снизился в первом квартале 2025 года на 0,3% по сравнению с концом 2024-го. Это первое квартальное падение с середины 2022 года (к вопросу об аналогиях с 2022-м).

И это еще оптимистичная оценка. Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков оценивает падение ВВП в первом квартале в 0,6–0,8% с учетом сезонности, экономист «Т-инвестиций» Софья Донец считает, что речь идет о падении на уровне 1,5%.

В принципе, если посмотреть на темпы роста промышленного производства, то ничего удивительного: в апреле по отношению к марту промышленное производство упало на 4,2%. Добро пожаловать в реальный мир.

Традиционно несколько наиболее эффектных цифр (исключительно с целью иллюстрации) в разрезе «апрель 2025 года относительно апреля 2024 года»:

прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и других жидкостей — минус 55%;

кузова для автотранспортных средств — минус 47%;

кабели волоконно-оптические — минус 44%;

автомобильные аккумуляторы — минус 39%;

автобусы — минус 38%;

сахар белый — минус 35%;

изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные — минус 32%;

стиральные машины — минус 28%;

грузовые автомобили — минус 22%;

вагоны грузовые — минус 21%.

Обратили внимание на прицепы-цистерны? На кузова? На грузовые автомобили? Все правильно, нечего перевозить, не нужны и средства для перевозки.

Потому как проверочное слово для российской статистики, как обычно, перевозки грузов.

Перевозка грузов РЖД с января по апрель 2025-го снизилась на 6,8%, при этом в апреле падение ускорилось до 8,6%. Напомним, что в 2024 году этот показатель рухнул до 15-летнего минимума.

А вот еще один проверочный факт. Продажи новых крупнотоннажных грузовиков в России обвалились на 59% за год. Судя по всему, грузы автотранспортом перевозить тоже не планируют. Возможно, потому что перевозить нечего, но это не точно.

Кстати, интересная логика. Поскольку перевозить нечего, не нужны грузовики, а раз так, не нужны и дороги. Иначе как объяснить, что отгрузки телескопических погрузчиков сократились на 95%, кранов-трубоукладчиков — на 80, катков — на 77, автогрейдеров — на 54, автокранов — на 47% и так далее.

К счастью, у Росстата все по-прежнему хорошо. В первом квартале, согласно первой официальной оценке, ВВП РФ прибавил 1,4% в годовом выражении (хотя и стоит отметить, что это втрое меньше, чем кварталом ранее (4,5%), и почти вчетверо меньше, чем за тот же период прошлого года (5,4%), но это негативное мышление, так что не будем на нем зацикливаться).

Если вы думаете, что это просто небольшая «дорожная» аномалия, то нет. Очень активно ныл в мае крупнейший производитель сельхозтехники в России концерн «Ростсельмаш». Оказалось, спрос на российскую сельхозтехнику со стороны аграриев обвалился. Для понимания масштабов: в январе—апреле 2025 года поставки техники конечным покупателям сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 76% по зерноуборочным комбайнам и на 49% по кормоуборочным комбайнам.

Антикризисный план включает в себя массовые увольнения и остановку производства.

Центробанк же решил не сетовать, а сказал «как есть»: крупные российские предприятия могут обанкротиться. В обоснованиях, почему это они там в своих центробанках так решили, было сказано, что это все из-за жесткой денежно-кредитной политики. Иронично.

Комментировать этот каминг-аут ЦБ РФ мы не будем, но отметим, что на фоне такого успеха в экономике Минфин начал «посылать сигналы» Центробанку, что бы это ни значило. Теперь вы знаете, как перефразировать просьбу о пощаде.

Итоги, выводы, перспективы

Май можно назвать месяцем маленьких рекордов. По отдельности минимальные объемы грузоперевозок РЖД за 15 лет, или максимальные платежи по ипотеке за всю историю наблюдений, или рекордный бюджетный дефицит кажутся локальными эксцессами. Но когда собираешь все эти маленькие неприятности вместе, оказывается, что все это звенья одной цепи, а на конце этой цепи камень, а цепь эта на шее и вода подступает.

Уже невооруженным глазом видно, как все труднее властям РФ дается перенос проблем сегодняшних на день завтрашний, резервы во всех смыслах этого слова тают, как и запас прочности.

Прилетит ли черный лебедь и обрушит все за раз либо же процесс разложения продолжится, но растянется во времени, — сказать сложно. Хотя по мере приближения августа как-то взгляд все чаще устремляется в небо, а нет ли там черной точки на горизонте.

Алексей Пластун, «Зеркало недели»

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