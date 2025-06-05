«Весь Ельск за тебя» 1 5.06.2025, 10:28

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Отец умершей в больнице школьницы подал заявление в милицию.

Следственный комитет и Минздрав продолжают проводить проверки и экспертизы по факту смерти 14-летней школьницы в районной больнице Ельска. Об этом рассказал в соцсетях отец умершей девочки, пишет «Флагшток».

Несовершеннолетняя умерла 17 мая. Как пояснил ее отец в комментариях, ему сказали, что проверка будет проводиться в течение двух месяцев. Также он сообщил в комментариях, что на днях подал в милицию заявление, в котором описал ситуацию, — это заявление должно быть передано в СК.

Также мужчина прокомментировал попытки признать его многодетную семью как находящуюся в социально опасном положении (СОП): «Никогда не считал свою семью социально опасной. Мы не алкоголики, все дети здоровые, накормленные, одетые».

Отец умершего ребенка поблагодарил всех за поддержку и сказал, что будет ждать официальных итогов проверок и «добиваться, чтобы стала известна правда».

В комментариях ему вновь выразили поддержку. Один из пользователей написал: «Весь Ельск за тебя!»

Другие отметили, что действия мужчины, направленные на то, чтобы справедливость восторжествовала, очень важны не только ради памяти умершей девочки, но и для предотвращения подобных трагедий.

Напомним, 17 мая в реанимации Ельской районной больницы умерла 14-летняя девочка. Следственный комитет начал проверку, чтобы оценить в том числе действия медиков. Ведомство также «обращает внимание на недопустимость распространения домыслов и не проверенной компетентными лицами информации» и пугает уголовным делом за клевету.

По информации из соцсетей, девочку с кашлем и хрипами в больницу привез отец. Вскоре ее состояние резко ухудшилось — она впала в кому и была переведена в реанимацию.

Родители ждали несколько часов приезда реанимационной бригады из Мозыря. Медики приехали, но отказались везти девочку — состояние было слишком тяжелым. Только к полуночи приехала вторая бригада из Гомеля, но было уже поздно — вскоре девочка умерла.

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