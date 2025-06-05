Как у Эдисона: старинный электромобиль 1918 года оказался дороже Tesla 5.06.2025, 10:31

В мире сохранилось очень мало этих электрокаров.

В США на аукционе продали винтажный электромобиль Detroit Electric 1918 года. За раритетное авто отдали 140 000 долларов, то есть оно дороже новых Tesla.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Высокая цена Detroit Electric Model 75A Brougham обусловлена тем, что сохранилось очень мало этих электрокаров. Хотя стоит отметить, что в начале ХХ века электромобили были довольно популярны.

В США во время Первой мировой войны спрос на электромобили был высоким из-за дефицита топлива. К тому же, бензиновые авто в то время не имели стартера и заводились ручкой, а это было довольно трудно. Электрокары были проще в эксплуатации.

Detroit Electric считался самым массовым американским производителем электрокаров вплоть до появления Tesla. Компания выпустила 13 000 электрических авто и среди их владельцев были изобретатель Томас Эдисон, миллионер Джон Д. Рокфеллер, а также жены Генри Форда и будущего президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Detroit Electric Model 75A Brougham внешне похож на карету. В салоне водитель и пассажиры сидят друг напротив друга, а вместо руля установлен рычаг.

Электромобиль Detroit Electric способен развить 40 км/ч, а его запас хода составлял 110-160 км, в зависимости от версии. Впрочем, конкретно это авто во время реставрации получило современные батареи, поэтому стало более «дальнобойным».

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