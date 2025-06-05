Между Трампом и Маском искрит
- 5.06.2025, 10:34
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СМИ пишут, что президента США раздражает критика миллиардера.
Президент США Дональд Трамп «теряет терпение» в отношении американского миллиардера Илона Маска из-за критики законопроекта о налогах и ассигнованиях, который сам глава Белого дома называет «один большой прекрасный закон».
Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.
Высокопоставленный чиновник из Белого дома заявил, что Трамп был недоволен решением Маска выступить с критикой закона.
По его словам, президент был озадачен тем, почему глава Tesla решил усилить критику после столь тесного сотрудничества в течение четырех месяцев.
Чиновник также рассказал, что старшие советники Трампа были застигнуты врасплох последним выпадом Маска.
Источники также отмечают, что непростой союз Трампа и Маска также подорвало недавнее решение Белого дома об отзыве кандидата на должность руководителя NASA Джареда Айзекмана.
По словам близких к нему людей, разочарование Маска из-за эпизода с NASA заставило его агрессивнее критиковать налоговый законопроект.
На вопрос, продолжают ли Трамп и Маск поддерживать крепкие отношения, представитель Белого дома ответил, что об этом еще рано говорить. Чиновник сказал, что Трамп может быть прощающим, но он не забывает такие мелочи, как эта.