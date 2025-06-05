В Беларуси резко подорожал доллар
- 5.06.2025, 10:38
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Утро на бирже началось динамично.
Утро четверга началось на бирже с быстрого роста доллара почти на две копейки. Биткоин сегодня на отметке $104 576.
Доллар вырос на 1,99 копейки и стоит 3,008 рубля.
Сделок с евро пока не было, он стоит 3,4225 рубля.
Сотня российских рублей упала на 1,39 копейки, до 3,7774 рубля.
Вчера доллар стал дешевле на 0,77 копейки и стоил 2,9881 рубля. Евро подорожал на 1,09 копейки и был по 3,4225 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 0,16 копейки и стоила 3,7913 рубля.