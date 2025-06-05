ISW: Путин заискивает перед Трампом
- 5.06.2025, 10:41
- 1,138
Глава Кремля изображает из себя «жертву».
Российский диктатор Владимир Путин использовал телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы попытаться изобразить Украину как «нелегитимного партнера» по переговорам, который «не заинтересован в мире».
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
По словам помощника президента Российской Федерации (РФ) по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, Путин обсудил с Трампом:
сход поездов с рельсов 31 мая в России;
украинские удары по российским военным авиабазам 1 июня;
украинско-российские переговоры в Стамбуле 2 июня.
Диктатор пожаловался Трампу, что Украина якобы несет ответственность за сход поездов с рельсов, впрочем, как отметил Ушаков, Москва «не поддалась» и все же приняла участие в переговорах в Стамбуле, несмотря на «провокации».
«Заявления Путина Трампу, вероятно, также направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной незаинтересованности в переговорах и продолжения подготовки к длительной войне, чтобы избежать возможных будущих санкций со стороны США, изобразив Украину как плохого игрока», - пишет ISW.