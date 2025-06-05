ISW: Путин заискивает перед Трампом 5.06.2025, 10:41

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Фото: AP

Глава Кремля изображает из себя «жертву».

Российский диктатор Владимир Путин использовал телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы попытаться изобразить Украину как «нелегитимного партнера» по переговорам, который «не заинтересован в мире».

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам помощника президента Российской Федерации (РФ) по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, Путин обсудил с Трампом:

сход поездов с рельсов 31 мая в России;

украинские удары по российским военным авиабазам 1 июня;

украинско-российские переговоры в Стамбуле 2 июня.

Диктатор пожаловался Трампу, что Украина якобы несет ответственность за сход поездов с рельсов, впрочем, как отметил Ушаков, Москва «не поддалась» и все же приняла участие в переговорах в Стамбуле, несмотря на «провокации».

«Заявления Путина Трампу, вероятно, также направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной незаинтересованности в переговорах и продолжения подготовки к длительной войне, чтобы избежать возможных будущих санкций со стороны США, изобразив Украину как плохого игрока», - пишет ISW.

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