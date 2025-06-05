Белоруска рассказала, как доехать до Варшавы без очередей на границе 5.06.2025, 10:47

Способ понравился не всем.

Белоруска рассказала в TikTok про альтернативную дорогу из Минска в Варшаву, чтобы не стоять в многочасовых очередях на границе. Ехать придется через Россию.

Девушка поделилась своим маршрутом. Вечером они с мужем сели в поезд Минск-Канлининград, утром были в Калининграде и там через несколько часов сели в автобус до Варшавы. Дорога, с учетом остановок и пересадок, заняла 23 часа.

Напомним, чтобы попасть в Калининград, белорусам необходима действующая шенгенская виза, так как поезд идет по территории Литвы.

Лайфхак девушки в комментариях оценили не все:

«То есть сутки добираться, еще и дороже, ставить в паспорт российский штамп. Ну хз я иногда и через Брест быстрее на все уходит часов 12 в худшем почти сутки тоже», —mash.

«Самая большая ошибка которую только можно сделать… к сожалению я тоже ее сделала, потому что не знала про штамп в паспорт», — rty.upi.

«А в чем прикол делать круг, заезжая в Калининград? доезжаешь на автобусе до Вильнюса за 4,5 часа (из них 2 часа на границе обычно) это 55 евро, потом рейсовым поездом до Варшавы 8 часов, это 25 евро», — Санёчек.

«Езжу Минск — Варшава, через Бенякони, с пересадкой в Мариямполе. В 14.40 из Минска и в 6.15 уже в Варшаве. цена вопроса 61 евро. почти в три раза дешевле, чем через Калининград», — Фигвам.

«Золотая дорога получается, и долгая очень! Самолетом быстрее и дешевле через Калининград», — Александр.

Напомним, очередь на границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» продолжает расти. По данным мониторинга Госпогранкомитета на 10.00 5 июня, выезда в Польшу из Беларуси ожидало 1535 легковушек и 55 автобусов.

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