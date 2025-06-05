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Курьеров заменят роботы-гуманоиды?

  • 5.06.2025, 10:47
Курьеров заменят роботы-гуманоиды?

Amazon готовит революцию.

Amazon готовится к началу испытаний гуманоидных роботов, которые будут доставлять посылки прямо к дверям клиентов, выходя из электрофургонов Rivian, пишет издание Electrek (перевод — сайт Charter97.org).

Сейчас в парке Amazon насчитывается более 20 000 таких фургонов, и компания планирует увеличить их количество до 100 000 к 2030 году.

На данный момент посылки доставляют водители, но в будущем эту задачу могут взять на себя роботы. Как сообщает издание The Information, Amazon построила специальный испытательный полигон — «гуманоидный парк» в своем офисе в Сан-Франциско. Там установлена полоса препятствий, имитирующая реальные условия доставки.

На площадке размещен и сам фургон Rivian — роботы будут отрабатывать процесс выхода из автомобиля и переноса посылок к двери клиента. В компании рассчитывают, что в будущем такие роботы смогут сопровождать курьеров и выступать в роли грузчиков.

Пока известно, что в тестах примет участие по крайней мере один робот от китайской компании Unitree. Также Amazon уже использовала гуманоидных роботов от Agility Robotics, но только в логистических центрах, в закрытой среде.

Теперь же испытания переходят в реальный мир. Помимо использования сторонней техники, Amazon разрабатывает собственное программное обеспечение для управления роботами на базе китайских ИИ-моделей DeepSeek-VL2 и Qwen от Alibaba.

Полевые испытания на улицах пока не начались, но уже находятся в стадии планирования.

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