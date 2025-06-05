Улетел, но обещал вернуться Сэм Уилсон

5.06.2025, 10:57

Фото: NYT

Деятельность DOGE в США сопровождалась множеством скандалов.

Скандалом завершилась работа Илона Маска в Белом доме в качестве специального государственного сотрудника – он со своих позиций советника, призванного экономить государственные средства, раскритиковал любимый законопроект президента Дональда Трампа – Один большой прекрасный законопроект. Не просто раскритиковал – назвал его мерзостью.

Временный контракт Илона Маска на консультативные услуги подошел к концу и не может быть продлен в прежнем формате: по закону дальнейшее сотрудничество требует официального трудоустройства. Однако такой шаг осложняется необходимостью процедуры допуска к секретной информации, урегулирования потенциального конфликта интересов, а также тем, что Маск — один из самых богатых людей в мире. Уже в период его работы в Белом доме факт допуска к чувствительной информации вызывал вопросы и критику со стороны оппозиции, в том числе в связи с его активами, зарубежными интересами и влиянием в технологической сфере.

На специальную пресс-конференцию у Дональда Трампа Маск пришел с синяком под глазом. В ответ на вопросы журналистов — отшутился, сказав, что это «не из-за жены Макрона», что получил травму, играя с младшим сыном. Накануне несколько американских СМИ опубликовали материалы с утверждениями о возможном употреблении наркотиков Маском во время его работы в статусе государственного консультанта. ТВ целом его деятельность получила высокую оценку со стороны республиканцев и предсказуемо вызвала критику у демократов.

Инициатива DOGE была задумана как инструмент оптимизации работы федерального правительства и стала частью более широкого плана Дональда Трампа по реформированию исполнительной власти. Эта стратегия частично опирается на положения «Проекта 2025», программного документа консерваторов с глубокой перестройкой государственной бюрократии. Некоторые из идей DOGE нашли отражение и в «Одном большом красивом законопроекте» (OBBB — One Big Beautiful Bill), который в ближайшее время должен быть рассмотрен в Сенате. Сам Маск, мягко сказать, раскритиковал OBBB («это отвратительная мерзость»): записанные в нем расходы противоречат идеологии бюджетной экономии, ради которой он работал в DOGE.

Деятельность DOGE сопровождалась множеством скандалов. Одним из ключевых направлений инициативы стало массовое сокращение федеральных служащих. Маск безжалостно расформировывал даже те учреждения, которые функционировали десятилетиями — Агентство США по международному развитию (USAID) и министерство образования. Сотрудники получали странные письма с ультиматумом: добровольно уволиться и получить щедрое выходное пособие либо пройти проверку, после которой возможно увольнение на куда менее выгодных условиях.

От имени Маска госслужащим поступали письма с требованием еженедельно отчитываться о пяти достижениях. Юридическая обоснованность этого распоряжения вызывал очень большие вопросы: Маск официально не имел полномочий давать указания персоналу. Белый дом был вынужден опубликовать разъяснение, согласно которому формальным руководителем DOGE значилась Эми Глисон. Множество инициатив DOGE было приостановлено или даже заблокировано решениями федеральных судов, что поставило под вопрос устойчивость и правовую корректность реформ.

Во время предвыборной кампании Трампа Илон Маск заявлял о намерении ежегодно сокращать государственные расходы на 2 трлн долларов. В апреле он умерил прыть: экономия должна составить 1 трлн в год. Во имя этой цели DOGE провел широкие реформы: помимо того что десятки федеральных агентств и программ, еще аннулированы многомиллионные государственные контракты, а также отменены коверные льготы на удаленную работу — мера, направленная на стимулирование добровольных увольнений.

С федеральной службы ушло около 260 000 человек — почти 11% от общего числа государственных служащих. Параллельно Маск инициировал кампанию по устранению woke-инициатив: отмена контрактов, связанных с программами разнообразия, инклюзивности и гендерной политики, позволила сэкономить более 1 млрд долларов. К концу мая официальная онлайн-панель DOGE демонстрировала совокупную экономию в размере 175 млрд долларов. Правда, по данным независимых аналитиков, лишь около 32,5 млрд из этой суммы были документально подтверждены и детализированы.

Несмотря на завершение участия Илона Маска, инициатива DOGE продолжит свою работу. Согласно первоначальному замыслу, ее деятельность рассчитана до 4 июля 2026 года, даты, приуроченной к 250-летию подписания Декларации независимости США. Символизм этой даты подчеркивает стремление администрации Трампа представить реформу государственного управления как часть «второго основания» страны.

Отношения между Трампом и Маском остались, по публичным заявлениям, дружелюбными. Президент отметил, что у него «всегда будет номер Маска», и подчеркнул, что тот продолжит оказывать консультативную поддержку, пусть и не в официальном статусе.

Уход Илона Маска из государственного проекта также связан с необходимостью ему вернуться к управлению собственными бизнес-империями, которые, по оценкам аналитиков, ощутили на себе последствия его вовлеченности в государственную службу. За время его работы в Белом доме акции компаний Tesla и SpaceX демонстрировали нестабильную динамику, инвесторы выражали обеспокоенность из-за того, что Маск отвлекся от оперативного управления.

А транзитивное влияние Трампа, раз Маск его сотрудник, привело к тому, что продажи Tesla в Европе обрушились: в некоторых странах ЕС электромобилей в 2025 году купили всего треть от того, что купили в те же месяцы 2024 года.

Сэм Уилсон, The Moscow Times

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