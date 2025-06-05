Синоптики предупредили белорусов о возникновении «суперячеек» 5 июня 5.06.2025, 11:18

Погодные условия в Беларуси ожидаются крайне «динамичными».

Синоптики предупредили белорусов, что 5 июня погодные условия в Беларуси ожидаются крайне нестабильными и «динамичными». Все дело в том, что с запада к Беларуси движется циклон с активным фронтальным разделом, пишет Telegraf.news.

В районе Варшавы уже началось быстрое развитие конвективной облачности. По данным синоптиков, этот облачный массив начнет смещаться в сторону Литвы и к середине дня приблизится к северо-западным границам Беларуси, где начнет усиливаться.

«К сожалению, в этом районе может сформироваться мезомасштабная конвективная система (МКС) с суперячейками, которая принесет целый комплекс опасных явлений: сильные ливни, грозы, местами крупный град и шквалы до 15-20 м/с, а в отдельных случаях — до 25 м/с», — сообщили на сайте «Метеовайб».

Под угрозой «динамичных» погодных явлений оказались Гродненская, Витебская и Минская области.

При этом, согласно прогнозам, не исключено даже образование торнадо. Как минимум, наибольший риск, по расчетам швейцарской модели S4x4, приходится на центральные районы Беларуси, где к вечеру может сформироваться мощный мезоциклон.

Что такое суперячейки и мезоциклоны?

Суперячейки — это особый тип грозовых облаков, которые отличаются мощной и долгоживущей вращающейся структурой (мезоциклоном). Они считаются наиболее опасным видом гроз, так как часто сопровождаются экстремальными погодными явлениями:

сильнейшими ливнями и градом (иногда размером с теннисный мяч и больше),

разрушительными шквалами (до 30–40 м/с и более),

торнадо (особенно в условиях высокой влажности и сильного ветра на разных высотах).

Суперячейки образуются при особом сочетании атмосферных условий:

резкий перепад температуры и влажности с высотой,

сильная сдвиг ветра (изменение направления и скорости ветра по высоте),

мощный восходящий поток, который поддерживает вращение облака.

В отличие от обычных гроз, такие системы могут существовать несколько часов, перемещаясь на сотни километров. Именно они чаще всего становятся причиной катастрофических погодных явлений.

«Суперячейка — это как «двигатель» для экстремальной погоды: она сама создает условия для усиления града, шквалов и вихрей», — поясняют метеорологи.

В контексте новости о циклоне над Беларусью суперячейки в составе мезомасштабной конвективной системы (МКС) повышают риски опасных явлений в указанных областях.

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