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Нетаньяху может потерять власть?

  • 5.06.2025, 11:17
Нетаньяху может потерять власть?

Правящая коалиция в Израиле на грани развала.

В Израиле назревает политический кризис: лидеры ортодоксального альянса «Объединенный иудаизм Торы» под давлением старших раввинов готовятся покинуть правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Причина — отсутствие прогресса в принятии закона, освобождающего студентов духовных школ (ешив) от воинской службы. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

В среду ведущий раввин Моше Гилель Хирш заявил, что он «вероятно» проинструктирует одну из фракций альянса покинуть коалицию «в ближайшее время» из-за неспособности правительства принять закон, который освободил бы большинство мужчин-ультраортодоксов от службы в армии.

Сообщается, что «Дегель ха-Тора», одна из двух фракций «Объединенного иудаизма Торы», совместно с партией «Агудас Исраэль» уже продвигает законопроект о роспуске Кнессета, что может привести к досрочным выборам.

Ранее религиозные партии требовали принять закон до праздника Шавуот (2 июня), угрожая дестабилизацией правительства в случае провала.

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