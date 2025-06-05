Нетаньяху может потерять власть? 5.06.2025, 11:17

Правящая коалиция в Израиле на грани развала.

В Израиле назревает политический кризис: лидеры ортодоксального альянса «Объединенный иудаизм Торы» под давлением старших раввинов готовятся покинуть правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Причина — отсутствие прогресса в принятии закона, освобождающего студентов духовных школ (ешив) от воинской службы. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

В среду ведущий раввин Моше Гилель Хирш заявил, что он «вероятно» проинструктирует одну из фракций альянса покинуть коалицию «в ближайшее время» из-за неспособности правительства принять закон, который освободил бы большинство мужчин-ультраортодоксов от службы в армии.

Сообщается, что «Дегель ха-Тора», одна из двух фракций «Объединенного иудаизма Торы», совместно с партией «Агудас Исраэль» уже продвигает законопроект о роспуске Кнессета, что может привести к досрочным выборам.

Ранее религиозные партии требовали принять закон до праздника Шавуот (2 июня), угрожая дестабилизацией правительства в случае провала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com