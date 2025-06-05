Нетаньяху может потерять власть?
- 5.06.2025, 11:17
Правящая коалиция в Израиле на грани развала.
В Израиле назревает политический кризис: лидеры ортодоксального альянса «Объединенный иудаизм Торы» под давлением старших раввинов готовятся покинуть правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Причина — отсутствие прогресса в принятии закона, освобождающего студентов духовных школ (ешив) от воинской службы. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
В среду ведущий раввин Моше Гилель Хирш заявил, что он «вероятно» проинструктирует одну из фракций альянса покинуть коалицию «в ближайшее время» из-за неспособности правительства принять закон, который освободил бы большинство мужчин-ультраортодоксов от службы в армии.
Сообщается, что «Дегель ха-Тора», одна из двух фракций «Объединенного иудаизма Торы», совместно с партией «Агудас Исраэль» уже продвигает законопроект о роспуске Кнессета, что может привести к досрочным выборам.
Ранее религиозные партии требовали принять закон до праздника Шавуот (2 июня), угрожая дестабилизацией правительства в случае провала.