ВСУ поразили российские установки «Искандер»3
- 5.06.2025, 11:21
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Из них оккупанты хотели атаковать Киев.
Российские оккупанты пытались из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» нанести удар по Киеву, но Силы обороны не дали им этого сделать. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети «Фейсбук».
В частности, сегодня подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения российского подразделения ракетных войск.
«Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву», - отмечается в сообщении.