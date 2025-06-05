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Ученые назвали детское качество, которое поможет во взрослой жизни

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  • 5.06.2025, 11:24
  • 2,084
Ученые назвали детское качество, которое поможет во взрослой жизни

Оно особенно помогает женщинам.

Китайские ученые из Цзилиньского университета выяснили, что люди, которые в детстве были более любознательными, во взрослом возрасте реже страдают от депрессии. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Psychiatric Research (JPR).

Специалисты проанализировали данные национального семейного исследования за 2020 год, охватившего более 17 тыс. человек. Участников спрашивали, насколько они были любопытны в 14 лет, а также оценивали их текущий уровень депрессии по стандартной шкале.

Оказалось, что те, кто в подростковом возрасте активно интересовался окружающим миром, во взрослой жизни реже испытывали симптомы депрессии. Эта связь особенно четко прослеживалась у женщин.

Исследователи обнаружили важный механизм этой взаимосвязи — уверенность в будущем. Любознательные дети чаще вырастали оптимистами, что помогало им лучше справляться со стрессами.

Работа добавляет новые данные в понимание факторов защиты от депрессии. Развитие любознательности у детей через образование и поддержку исследований может стать перспективным направлением профилактики психических расстройств.

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