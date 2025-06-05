Помощь Украине по «датской модели» увеличится до €1,3 миллиарда
- 5.06.2025, 11:31
Умеров обсудил со странами-партнерами оборонные потребности.
Оборонная поддержка Украины по «датской модели» будет масштабироваться до 1.3 миллиарда евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Это инвестиция в нашу победу - в оружие, которое производится в Украине, в безопасность всей Европы", - подчеркнул Умеров.
Как будет выделяться помощь
Первый транш - 428 миллионов евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии. Деньги уже в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерия, ударные дроны, ракеты и противотанковые средства, созданные в Украине для наших воинов.
Это решение - результат нашего разговора с коллегой и другом Троэльсом Лундом Поульсеном, министром обороны Дании.
Что такое «датская модель»
«Датская модель» - это уникальный механизм прямой поддержки украинского ОПК. Это - доверие к нашей армии, признание возможностей наших производителей и реальный вклад в укрепление Сил обороны Украины.
«Мы также готовим новые стратегические решения - и для инвестиций украинских компаний в странах «Рамштайн», и для развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине», - написал Умеров.
Также глава Минобороны поблагодарил Данию за лидерство. И особенно министра Поульсена - за непоколебимую поддержку Украины.