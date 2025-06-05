закрыть
5 июня 2025, четверг, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Помощь Украине по «датской модели» увеличится до €1,3 миллиарда

  • 5.06.2025, 11:31
Помощь Украине по «датской модели» увеличится до €1,3 миллиарда
Рустем Умеров

Умеров обсудил со странами-партнерами оборонные потребности.

Оборонная поддержка Украины по «датской модели» будет масштабироваться до 1.3 миллиарда евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Это инвестиция в нашу победу - в оружие, которое производится в Украине, в безопасность всей Европы", - подчеркнул Умеров.

Как будет выделяться помощь

Первый транш - 428 миллионов евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии. Деньги уже в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерия, ударные дроны, ракеты и противотанковые средства, созданные в Украине для наших воинов.

Это решение - результат нашего разговора с коллегой и другом Троэльсом Лундом Поульсеном, министром обороны Дании.

Что такое «датская модель»

«Датская модель» - это уникальный механизм прямой поддержки украинского ОПК. Это - доверие к нашей армии, признание возможностей наших производителей и реальный вклад в укрепление Сил обороны Украины.

«Мы также готовим новые стратегические решения - и для инвестиций украинских компаний в странах «Рамштайн», и для развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине», - написал Умеров.

Также глава Минобороны поблагодарил Данию за лидерство. И особенно министра Поульсена - за непоколебимую поддержку Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров
Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов