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Минское «Динамо» будет платить канадскому вратарю $1 миллион в год

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  • 5.06.2025, 11:37
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Минское «Динамо» будет платить канадскому вратарю $1 миллион в год
Зак Фукале
Фото: Getty Images

Контракт рассчитан на два года.

Минское «Динамо» подписало контракт с канадским вратарем Заком Фукале.

Как заявляет агентство Gold Star Hockey, соглашение рассчитано на два года.

Зарплата голкипера, по сообщениям СМИ, может достигать $1 млн за сезон.

Фукале провел предыдущие два года в челябинском «Тракторе», где сыграл 127 матчей, одержал 72 победы и продемонстрировал процент отраженных бросков 92,5% и коэффициент надежности 2,25.

В минувшем сезоне «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» в серии из пяти матчей (1:4).

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