Банки вводят валютные новшества в Беларуси 5.06.2025, 11:42

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Изменение при обмене долларов и евро, новые лимиты на снятие наличных и удар по вкладчикам.

У некоторых банков появились валютные изменения. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

«Технобанк» с 20 мая ввел изменения при обмене изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности банкнот — долларов, евро, российских рублей. Комиссия теперь составляет 9% от суммы операции (минимум — 5 белорусских рублей). Чтобы воспользоваться этой услугой, у сотрудников банка не должно возникнуть сомнений в подлинности банкнот.

У «Технобанка» также до конца августа этого года действует акция для денежных переводов в юанях. Комиссия банка составляет 35 долларов в течение 6 месяцев, включая месяц открытия счета. Чтобы воспользоваться предложением, нужно подключить один из пакетов обслуживания.

«Банк БелВЭБ» снизил процентные ставки по некоторым вкладам, в том числе по валютным. К примеру, по депозиту «Безотзывный вклад (оффлайн)» в долларах ставки упали на 0,19, 0,39 и 0,59 процентного пункта — до 0,01% годовых для вариантов со сроком 7, 13 и 24 месяцев соответственно.

«Сбер Банк» объявил, что с 26 июня введет дополнительное вознаграждение для переводов в российских рублях в Индию — 1,5% от суммы перевода.

У «Паритетбанка» с 13 июня появится новшество при переводах. Так, теперь можно совершать их в турецких лирах под 2,5% от суммы перевода (минимум — 7000 лир, максимум — 24 000 лир). Такие переводы можно делать со счетов клиентов, которые открыты в белорусских рублях, долларах, евро, российских рублях.

Напомним, «Белгазпромбанк» с 19 мая увеличил лимит снятия наличной иностранной валюты со своих карточек в кассах и банкоматах этого же финучреждения. Так, в сутки — до 20 тысяч долларов в эквиваленте, а в месяц — до 100 тысяч.

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