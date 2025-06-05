«Цены как за границей, а еда как в столовой» 2 5.06.2025, 11:54

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Белорусы возмущены отдыхом в отечественных санаториях.

Белоруска пожаловалась, что неделя отдыха в санатории «Приозерный» с ребенком теперь стоит около 1000 долларов – и это без лечения. Пользователи в соцсетях ее поддержали: по их мнению, цены выросли в разы, а бюджетный отдых внутри страны «стал недоступным». CityDog.io посмотрел, сколько сейчас стоят путевки в санатории, и сравнил их с турами в Турцию.

Что случилось?

Kate Blizniuk пожаловалась в Threads, что цены на отдых в санаториях сильно выросли. Она рассказала, что два года назад их семья (двое взрослых и ребенок) отдыхала 5 дней в санатории «Приозерный» за 1350 руб.

Сейчас же, по ее словам, неделя без лечения стоит около 1000 долларов – это почти в четыре раза дороже. Правда, неизвестно, какой набор услуг выбирала семья в этом санатории.

Она удивляется, почему государство ограничивает цены на продукты и стройматериалы, но не следит за ценами в санаториях. Особенно ей обидно, что беларусам стало не по карману отдыхать у себя в стране, хотя раньше такие поездки были доступными. По ее мнению, власти зарабатывают на туристах из России.

Сколько стоит отдых в белорусских санаториях?

CityDog.io посмотрел, какие цены действуют летом 2025 года на период 14 июня – 21 августа.

В санатории «Приозерный», который находится в пределах национального парка «Нарочанский», такая стоимость без лечения:

Двухместный номер: 362–697 руб. за сутки.

Коттедж: до 881 руб. за сутки.

Неделя для троих: 1500–2000 руб.

Номер в санатории с диваном, столом и ванной комнатой.

Санаторий «Спутник» в пределах национального парка «Нарочанский» предлагает отдых с лечением, 7 дней по таким ценам:

От 1715 до 3010 руб. на одного человека.

На троих – от 5145 до 9030 руб.

Номерр в санатории с двухместной кроватью и телевизором.

Санаторий «Юность» на берегу Минского моря:

Цены: от 353 до 872 руб. за сутки.

На троих неделя обойдется примерно в 7500 руб. и выше.

А сколько стоит отдых в Турции?

Судя по информации на сайте туристической компании Sorttour, сейчас такие примерные цены на туры в июне из Минска на 7 ночей в трехзвездочном отеле в Аланье (двое взрослых, питание – всё включено):

Barhan Beach Hotel – 4544 руб.

Sun Vera Hotel – 4677 руб.

Kleopatra Sun Light – 4847 руб.

Bariscan Hotel – 4847 руб.

Solis Beach Hotel – 4900 руб.

Что думают беларусы?

В комментариях под постом белоруски в Threads многие пользователи с ней согласились: отдых в беларуских санаториях стал слишком дорогим. Люди пишут, что цены выросли в несколько раз, при этом качество сервиса не всегда соответствует. Многие вспоминают, как раньше отдыхали всей семьей за гораздо меньшие суммы, а теперь проще и дешевле улететь за границу – например, в Турцию или даже в Грецию.

«450 долларов за 4 ночи, 790 за 7 ночей. Ненамного и подорожало», – считает his_despair.

«Раньше отдых в санаториях был сопоставим с морем, а теперь он превзошел турецкий олл-инклюзив», – с сожалением написала sa.nata.

«Мы отдыхали в 2020 году за 700 руб. на троих, и то казалось дорого. Номер крошечный, есть нечего, делать нечего. Без велосипеда вообще было бы скучно», – поделилась опытом maryna.salava.

«Не были богаты – не начнем! Лучше в Грецию слетаю», – считает elenablonde2024.

«Приозерный» – норм, но бассейн только на 2 часа, потом доплата. И купаться негде. Сейчас номер – 250 долларов в сутки на троих», – поделилась nostrouh1.

«В Кемере пятизвездочный отель за 3000 евро на троих. А тут – 1000 за санаторий и еду. 333 на человека – цена как в Друскининкае», – написал savoskoaleksandr.

«Скоро обычному белорусу и здоровье подлечить будет недоступно. Зарплаты не растут, а цены в санаториях как за границей. Уже обнаглели с этими тарифами!» – считает alionamikheika.

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