Дальше Путин переходит в «саддама» 1 Александр Морозов

5.06.2025, 11:51

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Александр Морозов

Главные итоги всей четырехмесячной истории с переговорами.

1. Здесь поставлена точка в так называемом «искусстве сделки». Трамп на этом месте должен перейти от симуляции бизнес-стратегий - к собственно политическим решениям. Иначе он и войдет в политическую историю XXI века «чемберленом».

2. Зеленский и его аппарат. В двух ключевых эпизодах оказались очень умны, вызывает огромное уважение. Первый эпизод - Зеленский после ссоры в Овальном кабинете быстро и последовательно без всяких эмоций согласился пройти с Трампом весь путь, включая сделку по металлам и согласие на концепцию 30-дневного перемирия. А второй эпизод: пройдя весь путь вместе с Трампом и Европой, в момент когда надо было продемонстрировать, что Украина не будет капитулировать по кремлевскому сценарию под предлогом того, что якобы «карты слабые», Киев блестящей военной операцией против стратегической авиации РФ показал, что если вести речь о картах, то и у Путина плохие карты. Политический эффект от этой операции даже больше, чем собственно военный, хотя и он немал.

3. Важный факт надо зафиксировать: за четыре месяца внутри российского истеблишмента никто, ни один голос не выступил публично в поддержку простой идеи 30-дневного прекращения огня без условий. Ни РСПП, никто из бизнеса, ни один уважаемый академик из РАН, никто из влиятельных лиц гражданской и военной отставной бюрократии (про действующую не говорим, это понятно). Никто! Имелись только всхлипы «иностранных агентов» на эту тему, остающихся на территории РФ. И Кирилл Дмитриев по ошибке всхлипнул в Х от восторга: мол, Трамп, Уиткофф, Рубио - вы великие, вы делаете великое дело. Этот всхлип дал основания для совершенно беспочвенных спекуляций, что якобы есть какая-то «партия мира», включающая дочь Путина, Дмитриева и еще каких-то персонажей, которые якобы убеждают Путина согласиться на предложение Трампа. Но было видно сразу, что все это - выдумки. Фактом остается то, что НИКТО не посмел прямо сказать, что есть выгода в предложении Трампа.

4. Важный итог четырехмесячного процесса: сформировалась «евротройка». У этого ситуативного взаимодействия Франции, Германии и Великобритании будет продолжение. До переговорной инициативы все это в Европе было врозь: то Макрон в одиночестве пытался брать инициативу на себя, то потом внимание было приковано к Шольцу и его возможному лидерству. Сейчас ситуация изменилась.

5. Последствия провала переговорной инициативы для стран региона. Скажется на всех. Казахстан, Киргизия, Молдова, Азербайджан, Армения и т.д. И шире. Потому что переговоры зашли в тупик из-за позиции Кремля, а не из-за «Запада» или Киева.

6. Дальше Путин переходит в «саддама». Это будет небыстро, но рамка такого понимания не оставит «орбанам» пространства для маневра.

7. «Либо-либо». Европейские избиратели будут поддерживать все меры по безопасности, всю вепонизацию всего. Потому что невозможно будет теперь ходить с пацифистскими флагами и кричать «нужен мир». Потому что мир был предложен Кремлю и он от него демонстративно и довольно цинично отказался.

8. При этом Кремль не состоянии в обозримом будущем добиться взятия Запорожья и Херсона, а ожидания или расчет, связанные с обвалом украинского фронта - никуда не ведут. Любые изменения на фронте в пользу Кремля не создают ни перспективы победы РФ (будет другая линия фронта), ни прекращения войны.

9. Возможна ли повторно мирная инициатива после провала этой? Да. Но для нее нужна энергия. А энергия теперь появится после перехода войны в другую фазу - с гораздо более ужасающими жертвами.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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