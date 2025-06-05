«Создавал впечатление, что знает о кухнях все» 5.06.2025, 12:13

иллюстративное фото

Аферист обманул минчан на 32 тысячи рублей.

Историй про недобросовестных кухонщиков полно. Один из них полтора года водил за нос минчан и успел кинуть их на 32 тысячи рублей, но все же попался правоохранителям. Подробности сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

В милицию обратились восемь жителей Минска, которые пострадали от действий недобросовестного изготовителя мебели.

— Приехал на замер. Создал впечатление, что он очень опытный и все знает про кухни. В целом рассказывал все очень красиво и красочно, — так описывает встречу с мастером один из пострадавших.

Расследовать дело взялись оперативники Заводского РУВД. Они установили, что 50-летний руководитель фирмы в течение полутора лет заключал договоры на изготовление кухонной мебели. Ничего не подозревающие заказчики платили предоплату наличными — от 80 до 100% от стоимости кухни.

Мастер даже привозил на объекты стройматериалы, однако дальнейшие обязательства не исполнял и пропадал. Кроме того, он не уплачивал налоги с полученного дохода и предоставлял в налоговые органы недостоверные сведения, указывая отсутствие прибыли.

Интересно, что избежать нехорошего сотрудничества минчане могли, лишь внимательно изучив негативные отзывы о специалисте, каковых в интернете полно. Люди находили его через соцсети, но не считали нужным погуглить о нем информацию.

Общий ущерб составил более 32 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

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