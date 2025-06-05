Польские спецслужбы прокомментировали странные письма, которые получают белорусы 5.06.2025, 12:42

Они оказались фейковыми.

В польском Агентстве внутренней безопасности (ABW) назвали фальшивыми письма, которые приходят белорусам в этой стране от имени ABW.

Ранее появлялись сообщения, что белорусы в Польше получают письма с требованием покинуть страну. Подписаны эти требования якобы заместителем начальника Агентства внутренней безопасности. Известно по крайней мере о двух таких письмах, которые получили белорусы в Гданьске и Варшаве. Оба адресата занимаются коммерческой деятельностью, поэтому их адреса и гражданство можно отыскать в открытом доступе.

В комментарии «Белсату» пресс-служба ABW назвала такие сообщения дезинформацией.

«Ни одно из обнаруженных писем не имеет признаков официального письма, и, кроме того, они содержат ссылки на устаревшие или необязательные правила», — говорится в ответе.

Также в польском ведомстве заявили: адресатов проинформировали, что полученная ими корреспонденция не происходит от Агентства внутренней безопасности. И добавили, что в компетенцию ABW не входит отправка любых писем по административным постановлениям, касающимся иностранцев.

По мнению пресс-службы ABW, рассылка таких писем может «иметь целью вызвать общественное беспокойство».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com