закрыть
5 июня 2025, четверг, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польские спецслужбы прокомментировали странные письма, которые получают белорусы

  • 5.06.2025, 12:42
Польские спецслужбы прокомментировали странные письма, которые получают белорусы

Они оказались фейковыми.

В польском Агентстве внутренней безопасности (ABW) назвали фальшивыми письма, которые приходят белорусам в этой стране от имени ABW.

Ранее появлялись сообщения, что белорусы в Польше получают письма с требованием покинуть страну. Подписаны эти требования якобы заместителем начальника Агентства внутренней безопасности. Известно по крайней мере о двух таких письмах, которые получили белорусы в Гданьске и Варшаве. Оба адресата занимаются коммерческой деятельностью, поэтому их адреса и гражданство можно отыскать в открытом доступе.

В комментарии «Белсату» пресс-служба ABW назвала такие сообщения дезинформацией.

«Ни одно из обнаруженных писем не имеет признаков официального письма, и, кроме того, они содержат ссылки на устаревшие или необязательные правила», — говорится в ответе.

Также в польском ведомстве заявили: адресатов проинформировали, что полученная ими корреспонденция не происходит от Агентства внутренней безопасности. И добавили, что в компетенцию ABW не входит отправка любых писем по административным постановлениям, касающимся иностранцев.

По мнению пресс-службы ABW, рассылка таких писем может «иметь целью вызвать общественное беспокойство».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров
Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов