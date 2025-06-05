Польские спецслужбы прокомментировали странные письма, которые получают белорусы
- 5.06.2025, 12:42
Они оказались фейковыми.
В польском Агентстве внутренней безопасности (ABW) назвали фальшивыми письма, которые приходят белорусам в этой стране от имени ABW.
Ранее появлялись сообщения, что белорусы в Польше получают письма с требованием покинуть страну. Подписаны эти требования якобы заместителем начальника Агентства внутренней безопасности. Известно по крайней мере о двух таких письмах, которые получили белорусы в Гданьске и Варшаве. Оба адресата занимаются коммерческой деятельностью, поэтому их адреса и гражданство можно отыскать в открытом доступе.
В комментарии «Белсату» пресс-служба ABW назвала такие сообщения дезинформацией.
«Ни одно из обнаруженных писем не имеет признаков официального письма, и, кроме того, они содержат ссылки на устаревшие или необязательные правила», — говорится в ответе.
Также в польском ведомстве заявили: адресатов проинформировали, что полученная ими корреспонденция не происходит от Агентства внутренней безопасности. И добавили, что в компетенцию ABW не входит отправка любых писем по административным постановлениям, касающимся иностранцев.
По мнению пресс-службы ABW, рассылка таких писем может «иметь целью вызвать общественное беспокойство».